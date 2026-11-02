يستضيف ليدز يونايتد توتنهام هوتسبير يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب إيلاند رود في ليدز.

أُقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2026، وانتهت بتعادل صعب 1-1 على ملعب توتنهام هوتسبير. وقبل ذلك التعادل، حقق توتنهام فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب إيلاند رود في أكتوبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير على ملعب إيلاند رود في ليدز يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 07:30 إيلاند رود

كيف تشتري تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأساسية هي الشراء مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لليدز يونايتد بالنسبة لمشجعي الفريق المضيف، أو من بوابة تذاكر توتنهام هوتسبير إذا كنت من مشجعي الفريق الضيف المؤهلين للشراء، وهو ما يتطلب عادةً فئات عضوية معينة في النادي للاستفادة من فترات أولوية الشراء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيلاند رود، مقسّمة بحسب القنوات الرسمية للناديين وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح أسعار تذاكر البالغين العادية عمومًا بين نحو 37.50 و62.50 جنيهًا إسترلينيًا ، وتختلف بدرجة كبيرة بحسب المدرج والمستوى المحددين، مثل المقاعد السفلية أو العلوية في المدرجات الواقعة على جانبي الملعب أو خلف المرميين.

تتراوح أسعار تذاكر البالغين العادية عمومًا بين نحو ، وتختلف بدرجة كبيرة بحسب المدرج والمستوى المحددين، مثل المقاعد السفلية أو العلوية في المدرجات الواقعة على جانبي الملعب أو خلف المرميين. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعار خيارات المقاعد المميزة المتاحة مباشرة عبر النادي، بما في ذلك دخول الصالات وتناول الطعام قبل المباراة، من مستويات أساسية أعلى للمباريات البارزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعار المقاعد العادية لهذه المباراة حاليًا من نحو 125 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما تدور الأسعار في المتوسط حول 469 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب الطلب وموقع المقعد المحدد.

تبدأ أسعار المقاعد العادية لهذه المباراة حاليًا من نحو ، بينما تدور الأسعار في المتوسط حول ، بحسب الطلب وموقع المقعد المحدد. باقات إعادة البيع المميزة وكبار الشخصيات: تتراوح أسعار مقاعد ضيافة كبار الشخصيات، وباقات المقاعد العلوية في المدرجات الواقعة على جانبي الملعب، والخيارات المجمّعة من 325 جنيهًا إسترلينيًا إلى ما يزيد على 600 جنيه إسترليني فأكثر للتذكرة الواحدة.

ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير

فاز ليدز بمباراة واحدة، وتعادل في ثلاث وخسر واحدة خلال آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز لافت بنتيجة 4-1 على نيوكاسل يونايتد. وكانت الهزيمة الثقيلة بنتيجة 6-3 أمام تشيلسي في كأس كاراباو أدنى نقطة في تلك السلسلة، لكن تعادلين متتاليين في الدوري أمام برايتون وبرينتفورد، قبل ذلك الخروج من الكأس وبعده، يُظهران أنه فريق يصعب التغلب عليه في المسابقة.

ولا تبدو نتائج توتنهام الأخيرة مشجعة. فقد خسر فريق دي زيربي ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، وكان انتصاره الوحيد على ليفربول في كأس كاراباو. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع، إذ تعادل سلبيًا مع كل من إيفرتون ونوتنجهام فورست قبل أن يخسر 3-2 أمام أستون فيلا. ولم يسجل سوى هدف واحد في آخر أربع مباريات له في الدوري.

ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، عندما استضاف توتنهام ليدز على ملعبه في مايو 2026. وقبل ذلك، حقق ليدز فوزًا بنتيجة 2-1 على ملعب إيلاند رود في أكتوبر 2025، وهو أحدث انتصار له على أرضه في هذه المواجهة. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق توتنهام إجمالًا بثلاثة انتصارات، مقابل فوز واحد لليدز وتعادل واحد.