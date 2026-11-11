يستضيف ليدز يونايتد نظيره إبسويتش تاون يوم السبت 5 ديسيمبر 2026 على ملعب إيلاند رود في ليدز.

في آخر مواجهتين رسميتين بينهما خلال موسم 2023–24 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، تفوق ليدز بالفوز في المباراتين، إذ حقق انتصارًا مثيرًا بنتيجة 4-3 على ملعب بورتمان رود، ثم فاز 4-0 على إيلاند رود دون أن تهتز شباكه. وتاريخيًا، غالبًا ما تحظى مباريات الفريقين على إيلاند رود بأهمية كبيرة وأجواء حماسية، نظرًا لتاريخهما العريق في كرة القدم الإنجليزية.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ليدز يونايتد وإبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليدز يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليدز يونايتد وإبسويتش تاون على ملعب إيلاند رود في ليدز يوم السبت 5 ديسيمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 10:00 إيلاند رود

كيف تشتري تذاكر مباراة ليدز يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد وإبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: تُعد منصة ليدز يونايتد الرسمية للتذاكر المصدر الأساسي والأكثر موثوقية لشراء التذاكر بسعرها الأصلي، وإن كان توافرها يعتمد بدرجة كبيرة على حالة عضويتك، مثل عضوية «ماي ليدز».

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد وإبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام للبالغين: تتراوح عادةً بين 35 و60 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . التذاكر المخفضة للصغار وكبار السن: تتراوح أسعارها المخفضة عادةً بين 20 و40 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها المخفضة عادةً بين . باقات الضيافة: تبدأ أسعار تجارب الضيافة المميزة في يوم المباراة من نحو 150 إلى أكثر من 250 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 75 إلى 110 جنيهات إسترلينية .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المقاعد المميزة أو الأعلى طلبًا: تتراوح أسعارها بين 130 وأكثر من 200 جنيه إسترليني.

ليدز يونايتد ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ليدز يونايتد وإبسويتش تاون الأخيرة

لم يحقق ليدز يونايتد أي فوز في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 2-0 أمام بورنموث، كما تعادل خلال هذه الفترة 0-0 مع سندرلاند و0-0 مع كريستال بالاس. وتعادل ليدز يونايتد أيضًا 1-1 مع مانشستر يونايتد وخسر 2-1 أمام آرسنال، مسجلًا هدفين فقط ومستقبلًا خمسة أهداف في المباريات الخمس.

حقق إبسويتش تاون فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع هال سيتي، وسبق له خلال هذه الفترة الفوز 2-1 على فولهام. وخسر إبسويتش 3-2 أمام مانشستر سيتي و1-0 أمام إيفرتون، وسجل سبعة أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس.

ليدز يونايتد ضد إبسويتش تاون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في 23 ديسمبر 2023، حين استضاف ليدز يونايتد إبسويتش تاون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وفاز 4-0 على إيلاند رود. وقبلها، خسر إبسويتش على أرضه بصعوبة بنتيجة 3-4 أمام ليدز في أغسطس 2023. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، وجميعها أُقيمت في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حقق ليدز ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لإبسويتش.