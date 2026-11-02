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كيفية الحصول على تذاكر مباراة لوهافر ولوريان: الأسعار في الدوري الفرنسي، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

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التذاكر
لو هافر
لوريان
الدوري الفرنسي

يواجه لوهافر لوريان في الدوري الفرنسي. إليك كيفية حجز تذاكرك للمباراة.

يستضيف لوهافر فريق لوريان يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب أوسيان في لوهافر.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، خلال مايو 2026، حقق لوهافر فوزًا خارج أرضه على لوريان بنتيجة 2-0 على ملعب دو موستوار. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في جميع المسابقات، يتفوق لوهافر بفوزين مقابل فوز واحد للوريان، إلى جانب تعادلين.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لوهافر ولوريان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لوهافر ولوريان في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة لوهافر ولوريان على ملعب أوسيان في لوهافر، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

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الدوري الفرنسي - الجولة 10
Stade Oceane

كيف تشتري تذاكر مباراة لوهافر ولوريان في الدوري الفرنسي؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المرتقبة بين لوهافر ولوريان على ملعب أوسيان، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي الشراء عبر الموقع الرسمي لنادي لوهافر إيه سي أو من متجر أثليتيك الموجود في ملعب أوسيان. ويضمن الشراء المباشر الحصول على التذاكر بسعرها الأصلي وصلاحية الدخول الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوهافر ولوريان في الدوري الفرنسي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين لوهافر إيه سي وإف سي لوريان على ملعب أوسيان:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • الفئة العادية / الدخول العام: تبدأ أسعار التذاكر المشتراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي لوهافر إيه سي عادةً من نحو 15 إلى 25 يورو للمقاعد العادية خلف المرميين وفي المدرجات العلوية.
  • المقاعد الجانبية / المدرجات المميزة: تتراوح أسعار المقاعد في المناطق الوسطى من المدرجات السفلية والعلوية عمومًا بين 30 و60 يورو، بحسب موقع القطاع تحديدًا.
  • باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار تجارب كبار الشخصيات والمقاعد في المقصورات التي يقدمها النادي رسميًا من 100 إلى أكثر من 250 يورو، وتشمل دخول صالات خاصة وخدمات تقديم الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للنادي، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

  • الدخول العام / المدرجات العلوية: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة من نحو 40 إلى 45 يورو (نحو 45 دولارًا أمريكيًا).
  • المقاعد المتوسطة والجانبية: يتراوح متوسط أسعار المقاعد العادية بين 65 و85 يورو، بحسب مستوى الطلب الحالي.
  • إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تذاكر الضيافة المميزة والمقاعد ذات الإطلالة المركزية الممتازة من نحو 100 إلى أكثر من 110 يورو.

لوهافر ضد لوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لوهافر ولوريان

حقق لوهافر فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا بنتيجة 6-1 على بولوني في 2 أكتوبر، لكن نتائجه في الدوري تروي قصة مختلفة. ففي الدوري الفرنسي، حصد نقطتين فقط من آخر أربع مباريات له، إذ تعادل دون أهداف مع أنجيه بين هزيمتين أمام تولوز (3-2) وبريست (1-2). ويُكمل تعادل لوهافر 1-1 خارج أرضه مع ليون في أواخر أغسطس سلسلة نتائج تُظهر قدرته على المنافسة، لكنه واجه صعوبة في حسم المباريات لصالحه.

أسفرت آخر خمس مباريات للوريان عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وجاء انتصاره الوحيد خارج أرضه أمام لانس بنتيجة 1-0. وتعادل 2-2 مع تولوز و0-0 مع نيس، لكنه خسر أمام لومان (2-1) وتروا (1-2). وفي تلك المباريات الخمس، سجل لوريان أربعة أهداف واستقبل خمسة، ما يعكس أداء فريق لم يكن مقنعًا هجوميًا ولا مطمئنًا تمامًا دفاعيًا.

لوهافر

لوهافر - المستوى

BOU
ف6-1
ليل
خ1-0
أوكسييه
خ1-3
مارسيليا
خ4-3
سان جيرمان
خ1-5
الهدف المسجل (المستقبل)
11/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
لوريان

لوريان - المستوى

تولوز
ت2-2
لومان
خ2-1
باريس
ف1-0
موناكو
ف1-0
أنجييه
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

لوهافر ضد لوريان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مايو 2026، حين فاز لوهافر 2-0 خارج أرضه على لوريان في مباراة بالدوري الفرنسي. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 عندما استضاف لوهافر لوريان في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، يتفوق لوهافر بفوزين مقابل فوز واحد للوريان، إلى جانب تعادلين. ويمنح سجل المواجهات المباشرة لوهافر بعض التفاؤل، ولا سيما بعد فوزه على أرضه بنتيجة 3-0 أمام لوريان في سبتمبر 2023.

وجهاً لوجه

لو هافرتعادللوريان
2
2
1
الدوري الفرنسي
لوريان badge
لوريان
لوريان
0
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
2
انتهت
الدوري الفرنسي
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
1
لوريان badge
لوريان
لوريان
1
انتهت
وديات الأندية
لوريان badge
لوريان
لوريان
1
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
0
انتهت
الدوري الفرنسي
لوريان badge
لوريان
لوريان
3
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
3
انتهت
الدوري الفرنسي
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
3
لوريان badge
لوريان
لوريان
0
انتهت
9الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

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