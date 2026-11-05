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الدوري الفرنسي
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Stade Oceane
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كيفية الحصول على تذاكر مباراة لوهافر وستراسبورج: أسعار تذاكر الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، ومبيعات التذاكر في اللحظة الأخيرة والمزيد

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التذاكر
لو هافر
ستراسبورج
الدوري الفرنسي

يواجه لوهافر ستراسبورج في الدوري الفرنسي. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يستضيف لوهافر فريق ستراسبورج يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الفرنسي على ملعب ستاد أوسيان في فبراير 2026، حقق لوهافر فوزًا صعبًا على ستراسبورج بنتيجة 2-1. وعادةً ما تشهد مباريات الفريقين أهدافًا كثيرة، إذ سُجل أكثر من 2.5 هدف في الغالبية العظمى من مواجهاتهما الأخيرة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة لوهافر وستراسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لوهافر وستراسبورج في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة لوهافر وستراسبورج على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر، يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

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الدوري الفرنسي - الجولة 12
Stade Oceane

كيف تشتري تذاكر مباراة لوهافر وستراسبورج في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة لوهافر وستراسبورج في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • التذاكر الرسمية للناديين: تحقق من الموقعين الرسميين لناديي لوهافر وستراسبورج. عادةً ما تُطرح تذاكر المباريات المقامة على أرض الفريق أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل إتاحتها للبيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوهافر وستراسبورج في الدوري الفرنسي؟

إليك أسعار التذاكر المتاحة لمباراة لوهافر وستراسبورج المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • المدرجات خلف المرميين وعند الزوايا: تتراوح أسعار التذاكر العادية خلف المرميين عمومًا بين 15 و25 يورو.
  • المدرجات الجانبية والوسطى: تتراوح أسعار المقاعد المميزة على جانبي الملعب بين 35 و55 يورو.
  • الأسعار المخفضة: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للشباب أو الطلاب أو الأطفال عادةً بين 10 و30 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستوب هاب ، التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

  • تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعارها من نحو 38 إلى 50 يورو.
  • متوسط الأسعار في السوق: يبدأ من نحو 65 إلى 75 يورو.
  • باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها من 90 إلى أكثر من 100 يورو بحسب الطلب.

لوهافر وستراسبورج في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لوهافر وستراسبورج مؤخرًا

حقق لوهافر فوزًا واحدًا وخسر أربع مرات في آخر خمس مباريات رسمية له. وخسر في مباراته الأخيرة أمام مارسيليا بنتيجة 4-3 في الدوري الفرنسي، كما تعرض خلال هذه السلسلة للهزيمة أمام أوكسير (3-1) وليل (1-0) وتولوز (3-2). وكان فوزه الودي على بولوني بنتيجة 6-1 انتصاره الوحيد في المباريات الخمس. وسجل لوهافر 11 هدفًا واستقبل 17 هدفًا خلال تلك المباريات.

تعادل ستراسبورج مرة واحدة وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات له. وخسر مباراته الأخيرة أمام رين بنتيجة 3-0، كما انهزم خلال هذه الفترة أمام باريس سان جيرمان (3-1) ونيس (2-1) وباريس إف سي (2-1). وحصد نقطته الوحيدة من التعادل 1-1 مع موناكو. وسجل ستراسبورج خمسة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

لوهافر

لوهافر - المستوى

BOU
ف6-1
ليل
خ1-0
أوكسييه
خ1-3
مارسيليا
خ4-3
سان جيرمان
خ1-5
الهدف المسجل (المستقبل)
11/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ستراسبورج

ستراسبورج - المستوى

باريس
خ2-1
نيس
خ2-1
سان جيرمان
خ1-3
رين
خ3-0
أوكسييه
ف5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

لوهافر وستراسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما فاز لوهافر على أرضه أمام ستراسبورج بنتيجة 2-1 في الدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل فريق فوزين وتعادلا مرة واحدة، وظل الفارق في عدد الأهداف المسجلة بينهما ضئيلًا خلال تلك المباريات.

وجهاً لوجه

لو هافرتعادلستراسبورج
3
0
2
الدوري الفرنسي
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لو هافر
لوهافر
2
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ستراسبورج
ستراسبورج
1
انتهت
الدوري الفرنسي
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ستراسبورج
ستراسبورج
1
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لو هافر
لوهافر
0
انتهت
الدوري الفرنسي
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ستراسبورج
ستراسبورج
2
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لو هافر
لوهافر
3
انتهت
الدوري الفرنسي
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لو هافر
لوهافر
0
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ستراسبورج
ستراسبورج
3
انتهت
الدوري الفرنسي
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لو هافر
لوهافر
3
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ستراسبورج
ستراسبورج
1
انتهت
8الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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