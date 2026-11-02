يستضيف لوريان فريق رين يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب دو موستوار في لوريان.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 24 يناير 2026، حقق لوريان فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب روازون بارك. وقبل ذلك، قدم لوريان أداءً حاسمًا على أرضه في أغسطس 2025، واكتسح رين 4-0 على ملعب دو موستوار.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة لوريان ورين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوريان ورين في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة لوريان ورين على ملعب دو موستوار في لوريان، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

كيف تشتري تذاكر مباراة لوريان ورين في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة لوريان ورين المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. قنوات الناديين الرسمية

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الاطلاع على مكاتب التذاكر والمواقع الإلكترونية الرسمية لكل من نادي لوريان ونادي رين للشراء المباشر، وفترات أولوية الأعضاء، وطرح التذاكر للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوريان ورين في الدوري الفرنسي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة لوريان ورين المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب دو موستوار:

1. قنوات الناديين الرسمية

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ من نحو 25 إلى 35 يورو لفئات المقاعد العادية خلف المرميين أو في زوايا الملعب.

تبدأ من نحو لفئات المقاعد العادية خلف المرميين أو في زوايا الملعب. المقاعد الجانبية والمدرج الرئيسي الأوسط: تتراوح أسعارها بين نحو 45 و90 يورو أو أكثر، بحسب مستوى المقاعد وقسم الملعب تحديدًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تستند إلى طلب السوق:

الفئة الأقل سعرًا والمدرج العلوي : تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 55 إلى 65 يورو للمقاعد في المدرج العلوي أو ذات الإطلالات الأقل طلبًا.

: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو للمقاعد في المدرج العلوي أو ذات الإطلالات الأقل طلبًا. باقات كبار الشخصيات والضيافة المميزة: ترتفع أسعارها إلى ما يتجاوز 150 إلى 300 يورو أو أكثر بحسب التوافر مع اقتراب يوم المباراة.

لوريان ورين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لوريان ورين

فاز لوريان في ثلاث من آخر خمس مباريات له في الدوري الفرنسي، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه الفوز على موناكو 1-0 على أرضه يوم 18 أكتوبر، كما تغلب على باريس إف سي 1-0 يوم 10 أكتوبر. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل لوريان ستة أهداف واستقبل خمسة، وجاءت خسارته الوحيدة بنتيجة 2-1 أمام لو مان في سبتمبر.

فاز رين في اثنتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 4-3 أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي يوم 18 أكتوبر، لكنه كان قد تغلب قبلها على أوفي كريت 2-1 في الدوري الأوروبي، وعلى أوكسير 4-1 في الدوري. وتبقى خسارته 4-0 أمام ليون في سبتمبر أسوأ نتائج هذه السلسلة. وخلال المباريات الخمس، سجل رين تسعة أهداف واستقبل عشرة.

لوريان ورين: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين يوم 24 يناير 2026، حين فاز رين على أرضه بنتيجة 2-0 أمام لوريان في الدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق لوريان ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لرين، وسجل الفريقان 13 هدفًا في تلك المباريات. وكان أكبر انتصار للوريان في هذه السلسلة فوزه 4-0 على أرضه في أغسطس 2025.