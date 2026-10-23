كيفية الحصول على تذاكر مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي: أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، مبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يجمع الناديين تاريخ من المنافسة الأوروبية تشكّل أساسًا في دوري أبطال أوروبا، وشهد مواجهات سابقة في الأدوار الإقصائية ودور المجموعات، منها لقاءاتهما خلال موسم 2023–24.

يخوض مانشستر سيتي مشواره الأوروبي بصفته أحد المنافسين على لقب البطولة، بينما سيسعى لايبزيج إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه في ملعب ريد بول أرينا لحصد نقاط مهمة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

للحصول على تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة بين لايبزيج ومانشستر سيتي على ملعب ريد بول أرينا، أمامك عدة خيارات رئيسية:

القنوات الرسمية للنادي (لايبزيج): بصفته الفريق المضيف، يتولى لايبزيج بيع التذاكر للجمهور مباشرة عبر موقعه الرسمي. ويحصل الأعضاء وحاملو التذاكر الموسمية عادةً على أولوية الشراء خلال فترات البيع المسبق، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور.

القنوات الرسمية للنادي (مانشستر سيتي): يخصص مانشستر سيتي تذاكر لمشجعيه المسافرين من إنجلترا عبر بوابته الرسمية للتذاكر، وفقًا لمعايير برنامج تذاكر الكؤوس ونظام نقاط الولاء لديه.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين لايبزيج ومانشستر سيتي، مقسّمة بحسب القنوات الرسمية للناديين وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف / مدرجات المشجعين: من 15 إلى 25 يورو للمشجعين في مدرجات الفريق المضيف خلف المرمى.

الفئتان 3 و4 (المدرجات العلوية وخلف المرميين): من 25 إلى 45 يورو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية وخلف المرميين.

الفئتان 1 و2 (المستويان السفلي والأوسط على جانبي الملعب): من 50 إلى 85 يورو للمقاعد ذات الإطلالة المميزة على جانبي الملعب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 150 إلى أكثر من 690 يورو، بحسب إمكانية دخول الصالات والإطلالة، مثل Stadionblick أو Logenblick، وخدمات الطعام المشمولة.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية ومقاعد المشجعين: من 55 إلى 140 يورو للدخول العادي أو المقاعد في المدرجات العلوية.

المقاعد المميزة على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية: من 150 إلى 350 يورو للمقاعد ذات الرؤية الواضحة على جانبي الملعب، في قطاعات مثل A Seite أو C Seite.

إعادة بيع التذاكر مرتفعة الطلب وتذاكر كبار الشخصيات:من 400 إلى أكثر من 950 يورو للتذاكر النادرة في الصفوف الأمامية أو تذاكر الضيافة التي تشهد طلبًا كبيرًا.

لايبزيج ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لايبزيج ومانشستر سيتي

فاز لايبزيج في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا واستقبل 10 أهداف. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني. وحقق خلال تلك الفترة فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على هامبورج، لكن خسارتين متتاليتين أمام فيردر بريمن وكومو في دوري أبطال أوروبا تعكسان معاناة الفريق في الحفاظ على ثبات مستواه.

فاز مانشستر سيتي في جميع مبارياته الخمس الأخيرة، وسجل 13 هدفًا واستقبل أربعة أهداف. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 5-3 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال هذه الفترة، تغلب أيضًا على نورويتش سيتي 5-0 في كأس كاراباو، وعلى بورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب فوزه 1-0 على كوفنتري سيتي وانتصاره في الديربي على مانشستر يونايتد.

لايبزيج ضد مانشستر سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في نوفمبر 2023، عندما فاز مانشستر سيتي على أرضه 3-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، أُقيمت جميعها في دوري أبطال أوروبا، فاز سيتي أربع مرات ولايبزيج مرة واحدة. وكانت النتيجة الأكبر في تلك الفترة فوز سيتي 7-0 على ملعب الاتحاد في مارس 2023.