يستضيف آر بي لايبزيج فريق لانس يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

لم يسبق لآر بي لايبزيج ولانس أن التقيا في مباراة رسمية قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا. وجمعت بينهما مباراة واحدة فقط، كانت ودية استعدادًا للموسم في 9 أغسطس 2025، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي 2-1.

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متى تنطلق مباراة آر بي لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة آر بي لايبزيج ولانس على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة آر بي لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة آر بي لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر منصة آر بي لايبزيج الرسمية لتذاكر جماهير صاحب الأرض، أو منصة لانس الرسمية لتذاكر أقسام جماهير الفريق الضيف، حسب التوافر وحالة العضوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آر بي لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين آر بي لايبزيج ولانس:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة العادية / الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 40 إلى 60 يورو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية والزوايا، بحسب حالة العضوية وموقع القطاع المحدد.

تبدأ الأسعار من نحو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية والزوايا، بحسب حالة العضوية وموقع القطاع المحدد. المقاعد المميزة: تبدأ من نحو 65 يورو .

تبدأ من نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 511,70 يورو، وتشمل دخول الصالة ومزايا إضافية يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

المدرجات العلوية / المقاعد الأقل سعرًا: تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و100 يورو ، ما يجعلها خيارًا شائعًا إذا نفدت التذاكر التي يطرحها الناديان أولًا.

تتراوح أسعارها عمومًا بين ، ما يجعلها خيارًا شائعًا إذا نفدت التذاكر التي يطرحها الناديان أولًا. المقاعد العادية على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عادةً بين 90 و220 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المدرجات السفلية / المقاعد ذات الرؤية المباشرة في وسط الملعب: تتراوح أسعارها بين 150 و320 يورو أو أكثر، بحسب التوافر وحجم المجموعة.

آر بي لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاجون إلى معرفته

نتائج آر بي لايبزيج ولانس الأخيرة

فاز آر بي لايبزيج بمباراة واحدة وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات، مع وجود نتيجة إضافية ضمن هذه المباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وحقق خلال هذه الفترة فوزًا بنتيجة 6-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، لكن خسائره أمام بايرن ميونخ وباير ليفركوزن وريال مدريد تعكس معاناته من استقبال الكثير من الأهداف. وسجل لايبزيج ثمانية أهداف واستقبل 14 هدفًا في هذه المباريات الخمس.

فاز لانس بمباراتين وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-0 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج أرضه على تروا بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي. وتغلب أيضًا على ليون 2-1 في الدوري خلال هذه الفترة، لكن خسارتيه أمام سبورتينج لشبونة وموناكو تؤكدان تذبذب نتائجه. وسجل لانس سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال هذه المباريات الخمس.

آر بي لايبزيج ولانس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مباراة ودية استعدادًا للموسم يوم 9 أغسطس 2025، وفاز فيها لانس 2-1. وهي المواجهة المباشرة الوحيدة المسجلة بين الفريقين، ما يعني أن لقاءهما في دوري أبطال أوروبا سيكون أول مباراة رسمية تجمعهما على هذا المستوى.