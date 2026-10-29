يستضيف آر بي لايبزيج فريق أوجسبورج يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

تاريخيًا، يتمتع لايبزيج بسجل قوي على أرضه أمام أوجسبورج، إذ فاز بغالبية مواجهاتهما السابقة في ساكسونيا. ويسعى لايبزيج عادةً إلى فرض سيطرته على الاستحواذ واستغلال سرعة هجومه على أرضه، بينما يعتمد أوجسبورج غالبًا على تنظيمه الدفاعي والهجمات المرتدة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج يوم السبت 7 نوفمبر 2026، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 09:30 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تتوفر عدة خيارات رسمية وأخرى لإعادة البيع لمن يرغب في شراء تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وإف سي أوجسبورج في الدوري الألماني على ملعب ريد بول أرينا:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر تذاكر آر بي لايبزيج الرسمي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر العادية هي متجر آر بي لايبزيج الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت أو تطبيق RBL الرسمي للتذاكر. ويبدأ بيع التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحة أي مقاعد متبقية للجمهور.

الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر العادية هي متجر آر بي لايبزيج الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت أو تطبيق RBL الرسمي للتذاكر. ويبدأ بيع التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحة أي مقاعد متبقية للجمهور. مدرج جمهور إف سي أوجسبورج الزائر: يمكن لمشجعي الفريق الزائر البحث عن تذاكر المدرج المخصص لهم عبر بوابة التذاكر الرسمية لإف سي أوجسبورج أو مركز خدمة النادي، إذ يوزع النادي الزائر حصته من التذاكر على مشجعيه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وإف سي أوجسبورج في الدوري الألماني بحسب شرائها من القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف: تبدأ من 15,00 يورو

تبدأ من مقاعد الفئة الخامسة (الزوايا العلوية والمستويات المرتفعة): نحو 33,00 يورو إلى 39,00 يورو

نحو إلى مقاعد الفئة الرابعة (إطلالات وسط المدرجات العلوية وجوانبها): نحو 39,00 يورو إلى 47,00 يورو

نحو إلى مقاعد الفئة الثالثة (المستويات السفلية والمتوسطة والزوايا): نحو 43,00 يورو إلى 54,00 يورو

نحو إلى مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة (وسط المدرجات السفلية والمدرجات الرئيسية): من 60,00 يورو حتى 80,00 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

التذاكر الأقل سعرًا المعروضة لإعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 19,00 يورو إلى 30,00 يورو للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو العادية في فترات انخفاض الطلب، وإن كانت أسعار معظم التذاكر المعروضة لإعادة البيع يوم المباراة تبدأ من نحو 50,00 يورو إلى 95,00 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو إلى للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو العادية في فترات انخفاض الطلب، وإن كانت أسعار معظم التذاكر المعروضة لإعادة البيع يوم المباراة تبدأ من نحو إلى . متوسط الأسعار في سوق إعادة البيع: يتراوح عادةً بين 100,00 يورو و 200,00 يورو فأكثر ، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة والموقع الدقيق للمقاعد.

يتراوح عادةً بين و ، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة والموقع الدقيق للمقاعد. المقاعد المميزة المعروضة لإعادة البيع: قد تتجاوز أسعار المقاعد في المواقع البارزة على جانبي الملعب أو مقاعد الضيافة المعروضة لإعادة البيع 300,00 يورو إلى 500,00 يورو فأكثر.

آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آر بي لايبزيج وأوجسبورج

يدخل لايبزيج هذه المواجهة بعد تحقيق انتصارين، دون أي تعادل، مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 0-2 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، كما خسر خلال تلك الفترة 3-1 أمام فيردر بريمن و4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا. ويُظهر فوزه 5-0 على هامبورج، وانتصاره السابق 3-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ، قدرة الفريق على تقديم أداء قوي. وسجل لايبزيج 11 هدفًا واستقبل 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يشير إلى تذبذب مستواه هجوميًا ودفاعيًا.

حقق أوجسبورج انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 2-2 في مباراة ودية أمام هيرتا برلين، بعد خسارته 3-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني. ومن أبرز نتائجه الفوز 4-1 خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت، والانتصار 3-0 على شالكه. وسجل أوجسبورج 11 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يُبرز قدرته على صناعة الفرص، رغم إمكانية استغلال الثغرات في دفاعه.

آر بي لايبزيج وأوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في 7 مارس 2026، حين فاز لايبزيج 2-1 على أرضه في الدوري الألماني. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات، تفوق لايبزيج، ومن بينها فوزه 6-0 عندما استضافه أوجسبورج في أكتوبر 2025، وانتصاره 4-0 على أرضه في سبتمبر 2024. وكانت أفضل نتيجة لأوجسبورج في المواجهات الأخيرة تعادله 2-2 على أرضه في فبراير 2024، ويُظهر السجل الإجمالي للمباريات الخمس فوز لايبزيج ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لأوجسبورج.