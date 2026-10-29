هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الألماني
team-logoلايبزيج
ريد بول أرينا، لايبزيج
team-logoأوجسبورج
Book RB Leipzig vs Augsburg Tickets
GOAL-e
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة لايبزيج ضد أوجسبورج: الأسعار في الدوري الألماني، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
لايبزيج
أوجسبورج
الدوري الألماني

يواجه لايبزيج فريق أوجسبورج في الدوري الألماني. إليك كيفية الحصول على تذاكرك.

يستضيف آر بي لايبزيج فريق أوجسبورج يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

تاريخيًا، يتمتع لايبزيج بسجل قوي على أرضه أمام أوجسبورج، إذ فاز بغالبية مواجهاتهما السابقة في ساكسونيا. ويسعى لايبزيج عادةً إلى فرض سيطرته على الاستحواذ واستغلال سرعة هجومه على أرضه، بينما يعتمد أوجسبورج غالبًا على تنظيمه الدفاعي والهجمات المرتدة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج يوم السبت 7 نوفمبر 2026، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

crest
الدوري الألماني - الجولة 9
ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تتوفر عدة خيارات رسمية وأخرى لإعادة البيع لمن يرغب في شراء تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وإف سي أوجسبورج في الدوري الألماني على ملعب ريد بول أرينا:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • متجر تذاكر آر بي لايبزيج الرسمي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر العادية هي متجر آر بي لايبزيج الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت أو تطبيق RBL الرسمي للتذاكر. ويبدأ بيع التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل إتاحة أي مقاعد متبقية للجمهور.
  • مدرج جمهور إف سي أوجسبورج الزائر: يمكن لمشجعي الفريق الزائر البحث عن تذاكر المدرج المخصص لهم عبر بوابة التذاكر الرسمية لإف سي أوجسبورج أو مركز خدمة النادي، إذ يوزع النادي الزائر حصته من التذاكر على مشجعيه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة آر بي لايبزيج وإف سي أوجسبورج في الدوري الألماني بحسب شرائها من القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

  • تذاكر أماكن الوقوف: تبدأ من 15,00 يورو
  • مقاعد الفئة الخامسة (الزوايا العلوية والمستويات المرتفعة): نحو 33,00 يورو إلى 39,00 يورو
  • مقاعد الفئة الرابعة (إطلالات وسط المدرجات العلوية وجوانبها): نحو 39,00 يورو إلى 47,00 يورو
  • مقاعد الفئة الثالثة (المستويات السفلية والمتوسطة والزوايا): نحو 43,00 يورو إلى 54,00 يورو
  • مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة (وسط المدرجات السفلية والمدرجات الرئيسية): من 60,00 يورو حتى 80,00 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

  • التذاكر الأقل سعرًا المعروضة لإعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 19,00 يورو إلى 30,00 يورو للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو العادية في فترات انخفاض الطلب، وإن كانت أسعار معظم التذاكر المعروضة لإعادة البيع يوم المباراة تبدأ من نحو 50,00 يورو إلى 95,00 يورو.
  • متوسط الأسعار في سوق إعادة البيع: يتراوح عادةً بين 100,00 يورو و200,00 يورو فأكثر، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة والموقع الدقيق للمقاعد.
  • المقاعد المميزة المعروضة لإعادة البيع: قد تتجاوز أسعار المقاعد في المواقع البارزة على جانبي الملعب أو مقاعد الضيافة المعروضة لإعادة البيع 300,00 يورو إلى 500,00 يورو فأكثر.

آر بي لايبزيج وأوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آر بي لايبزيج وأوجسبورج

يدخل لايبزيج هذه المواجهة بعد تحقيق انتصارين، دون أي تعادل، مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 0-2 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، كما خسر خلال تلك الفترة 3-1 أمام فيردر بريمن و4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا. ويُظهر فوزه 5-0 على هامبورج، وانتصاره السابق 3-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ، قدرة الفريق على تقديم أداء قوي. وسجل لايبزيج 11 هدفًا واستقبل 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يشير إلى تذبذب مستواه هجوميًا ودفاعيًا.

حقق أوجسبورج انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 2-2 في مباراة ودية أمام هيرتا برلين، بعد خسارته 3-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني. ومن أبرز نتائجه الفوز 4-1 خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت، والانتصار 3-0 على شالكه. وسجل أوجسبورج 11 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يُبرز قدرته على صناعة الفرص، رغم إمكانية استغلال الثغرات في دفاعه.

لايبزيج

لايبزيج - المستوى

أيندهوفن
ف1-0
بايرن ميونخ
خ6-1
ريال مدريد
خ4-1
إلفيرسبيرج
ف4-0
ESN
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أوجسبورج

أوجسبورج - المستوى

BSC
ت2-2
بايرن ميونخ
ت2-2
إلفيرسبيرج
خ4-3
أونيون برلين
ت1-1
SHG
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

آر بي لايبزيج وأوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في 7 مارس 2026، حين فاز لايبزيج 2-1 على أرضه في الدوري الألماني. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات، تفوق لايبزيج، ومن بينها فوزه 6-0 عندما استضافه أوجسبورج في أكتوبر 2025، وانتصاره 4-0 على أرضه في سبتمبر 2024. وكانت أفضل نتيجة لأوجسبورج في المواجهات الأخيرة تعادله 2-2 على أرضه في فبراير 2024، ويُظهر السجل الإجمالي للمباريات الخمس فوز لايبزيج ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لأوجسبورج.

وجهاً لوجه

لايبزيجتعادلأوجسبورج
3
2
0
الدوري الألماني
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
2
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
1
انتهت
الدوري الألماني
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
0
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
6
انتهت
الدوري الألماني
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
0
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
الدوري الألماني
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
4
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
0
انتهت
الدوري الألماني
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
2
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
2
انتهت
14الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل