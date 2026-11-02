يستضيف لانس نظيره تولوز يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب بولار دولولي في لانس.

وجمعت آخر مواجهة بينهما في الدوري الفرنسي في أبريل 2026، وانتهت بفوز مثير للانس بنتيجة 3-2 على ملعب بولار دولولي. والتقى الفريقان أيضًا في نصف نهائي كأس فرنسا في أبريل 2026، حين حقق لانس فوزًا مريحًا بنتيجة 4-1 على أرضه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لانس وتولوز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة لانس وتولوز في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة لانس وتولوز على ملعب بولار دولولي في لانس، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 14:45 بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لانس وتولوز في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة لانس وتولوز المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية لنادي لانس: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي هي عبر موقع نادي لانس الرسمي للتذاكر (Billetterie). وعادةً ما يحصل الأعضاء وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الشراء في المراحل الأولى، قبل طرح التذاكر للجمهور بحسب المتاح.

الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي هي عبر موقع نادي لانس الرسمي للتذاكر (Billetterie). وعادةً ما يحصل الأعضاء وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الشراء في المراحل الأولى، قبل طرح التذاكر للجمهور بحسب المتاح. شباك تذاكر ملعب بولار دولولي: يمكنكم شراء التذاكر أو استلامها مباشرةً من شبابيك التذاكر في الملعب بمدينة لانس، لا سيما قبل يوم المباراة إذا بقيت مقاعد غير مباعة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لانس وتولوز في الدوري الفرنسي؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة لانس وتولوز المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجات خلف المرميين ومناطق الجماهير (ديلكور / ترانان، المستوى 0): نحو 15 إلى 25 يورو.

(ديلكور / ترانان، المستوى 0): نحو المدرجات الجانبية (ديلكور / ترانان، المستويان 1 و2): نحو 25 إلى 45 يورو.

(ديلكور / ترانان، المستويان 1 و2): نحو المدرجات الجانبية الوسطى (زيرسيس / ليبانيو): نحو 50 إلى أكثر من 80 يورو (مع ارتفاع أسعار خيارات الضيافة المميزة).

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الفئة الأقل سعرًا / المدرج العلوي : تبدأ الأسعار من نحو 55 إلى 65 يورو.

: تبدأ الأسعار من نحو الفئة العادية / المدرج الرئيسي : نحو 75 إلى 120 يورو ، بحسب الطلب على المقعد المحدد.

: نحو ، بحسب الطلب على المقعد المحدد. باقات كبار الشخصيات والضيافة المميزة: 130 إلى أكثر من 250 يورو للتذكرة الواحدة.

لانس وتولوز في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لانس وتولوز

حقق لانس فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا بنتيجة 3-1 خارج أرضه على تروا في الدوري الفرنسي يوم 17 أكتوبر، كما تغلب على ليون 2-1 في وقت سابق من الشهر. وجاءت هزيمتاه أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا وموناكو في الدوري الفرنسي. وسجل لانس ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

حقق تولوز فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وتغلب على لو مان 3-0 في أحدث مبارياته يوم 16 أكتوبر، وفي سبتمبر أتبع تعادله 2-2 مع موناكو بالفوز 3-2 على لوهافر. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة في مباراة ودية أمام بو. وسجل تولوز عشرة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

لانس وتولوز: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

تفوق لانس في مواجهاته الأخيرة مع تولوز. وجاءت أحدث مواجهة بينهما في كأس فرنسا في أبريل 2026، حين فاز لانس 4-1 على ملعب بولار دولولي، بعد أيام فقط من فوزه 3-2 في الدوري الفرنسي على الملعب نفسه. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، فاز لانس ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتولوز وتعادل واحد، وتعكس حصيلة الأهداف الإجمالية قدرة لانس المستمرة على التفوق على هذا المنافس.