يستضيف لانس فريق باريس إف سي يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب بولار دولولي في لانس.

يتفوق لانس على باريس إف سي في آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 في فبراير 2026. ويمكن للجماهير أن تتوقع مواجهة قوية، إذ يسعى باريس إف سي إلى رد الاعتبار خارج أرضه أمام جمهور لانس المتحمس.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة لانس وباريس إف سي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لانس وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 14:45 بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لانس وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تشمل خيارات شراء تذاكر مباراة لانس وباريس إف سي على ملعب بولار دولولي يوم 24 أكتوبر 2026 ما يلي:

1. شباك التذاكر الرسمي لنادي لانس

الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسميان للنادي: الطريقة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام مباشرةً بسعرها الأصلي.

منصة تبادل التذاكر وإعادة بيعها الرسمية: إذا نفدت تذاكر المباراة، يتيح لانس لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم عبر منصته الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من القنوات الرسمية، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب ، تذاكر يطرحها بائعون. وقد تتغير الأسعار على هذه المنصات بحسب موقع المقعد والطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لانس وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لانس وباريس إف سي على ملعب بولار دولولي بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. القنوات الرسمية للنادي (السعر الأصلي)

عند الشراء مباشرةً عبر منصة لانس الرسمية للتذاكر أو شباك التذاكر:

المدرجات خلف المرميين وأقسام المشجعين (ديلكور وترانين، المستوى 0): نحو 15 إلى 25 يورو

المدرجات الجانبية (ديلكور وترانين، المستويان 1 و2): نحو 25 إلى 45 يورو

المدرجات الجانبية الوسطى (زيرسيس وليباجنو): نحو 50 إلى 80 يورو أو أكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من القنوات الرسمية، توفر منصات إعادة البيع، مثل ستب هابتذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في سوق إعادة البيع:

السعر المبدئي: نحو 55 إلى 65 يورو للمقاعد الأقل سعرًا

المدرجات المتوسطة والرئيسية: نحو 75 إلى 120 يورو

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة المميزة:130 إلى 250 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة

لانس ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لانس وباريس إف سي

يخوض لانس المباراة في ظل تراجع نتائجه محليًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكان أبرز ما حققه خلال هذه الفترة فوزه المثير 3-2 على سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، لكن نتائجه في الدوري كانت صعبة، ومنها خسارته 2-1 أمام موناكو في آخر مبارياته بالدوري الفرنسي. وسجل لانس سبعة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهو سجل يعكس تذبذب مستواه هجوميًا ودفاعيًا.

أما باريس إف سي، فأظهر ثباتًا أكبر، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له وتعادل في اثنتين. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 خارج أرضه على ستراسبورج، كما تغلب على مارسيليا خارج أرضه خلال تلك الفترة. ولم يستقبل الفريق الضيف سوى هدف واحد في مبارياته الخمس الأخيرة، ليملك أحد أقوى السجلات الدفاعية خلالها.

لانس ضد باريس إف سي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين بهزيمة ثقيلة للانس، الذي خسر 5-0 على أرضه أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي في فبراير 2026. وقبلها، فاز لانس 2-1 على أرضه في أكتوبر 2025. ويتفوق باريس إف سي في المواجهات المباشرة الأخيرة، وسيبقى فوزه الكبير في وقت سابق من هذا العام حاضرًا في أذهان لاعبي الفريقين.