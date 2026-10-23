تمثل المواجهة المرتقبة أول لقاء تنافسي على الإطلاق بين الناديين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية.

يدخل كومو المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1 على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تقديمه أداءً جيدًا في الدوري الإيطالي.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة لانس وكومو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لانس وكومو في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة لانس وكومو على ملعب بولار دولولي في لانس يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لانس وكومو في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة بين لانس وكومو 1907 على ملعب بولار دولولي، تتوفر أمامك خيارات رئيسية عدة:

القنوات الرسمية للنادي: يمكنك مراجعة الموقع الرسمي للانس للاطلاع على التذاكر المخصصة للمباريات على أرضه، ومبيعات الأعضاء، والتذاكر المطروحة للبيع للجمهور العام.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لانس وكومو في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين لانس وكومو 1907 بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة البيع:

1. قنوات النادي الرسمية

الدخول العام والفئات العادية: تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة عمومًا من نحو 40.00 يورو للمقاعد في الأقسام الأساسية.

المدرج الشمالي (رابطة المشجعين والمشجعون الأساسيون): تتراوح الأسعار العادية بين 30.00 و55.00 يورو .

المدرج الجنوبي (العائلات والإطلالات المرتفعة): تتراوح الأسعار الرسمية بين 40.00 و70.00 يورو .

المدرج الشرقي (مقاعد الشركات): تتراوح أسعار الباقات الرسمية للنادي بين 90.00 و180.00 يورو .

المدرج الغربي (مقصورات كبار الشخصيات والمقصورات التنفيذية): تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المخصصة للفئات المميزة وكبار الشخصيات بين 150.00 و250.00 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المدرجات خلف المرمى أو المستوى العلوي: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة عادةً من نحو 100.00 إلى 115.00 يورو .

الفئة الثانية ومناطق إعادة البيع العامة: تتراوح أسعار المقاعد العادية المعاد بيعها في الأقسام العامة بين نحو 120.00 و150.00 يورو .

الفئة الأولى وإعادة بيع مقاعد المدرجات الجانبية: تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة بمحاذاة خط التماس عمومًا بين 175.00 و260.00 يورو .

إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والفئات المميزة: قد تصل أسعار مقاعد الأقسام الوسطى ذات الطلب المرتفع وباقات الضيافة إلى 300.00 إلى أكثر من 450.00 يورو بحسب التوفر.

لانس ضد كومو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لانس وكومو

فاز لانس بمباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 2-1 أمام موناكو في الدوري الفرنسي، لترتفع حصيلة هزائمه إلى ثلاث في آخر خمس مباريات. وتبقى النقطة المضيئة خلال هذه الفترة فوزه 3-2 على سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، كما تعادل 2-2 مع لو مان. وسجل لانس سبعة أهداف واستقبل سبعة في هذه المباريات الخمس.

فاز كومو بثلاث مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات خاضها، مع وجود نتيجة أخرى في البيانات. وكان أبرز نتائجه الفوز 4-1 على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على نابولي 2-1 وجنوى 4-1 في الدوري الإيطالي. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 2-0 أمام فروزينوني في الدوري الإيطالي. وسجل كومو 12 هدفًا في هذه المباريات الخمس، فيما استقبل ستة أهداف.

لانس ضد كومو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة بين لانس وكومو. وتمثل هذه المباراة أول لقاء بين الناديين على هذا المستوى.