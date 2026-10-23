يدخل لاسك المواجهة ساعيًا إلى تحسين ثباته الدفاعي، بعد سلسلة متباينة من النتائج المحلية والقارية مؤخرًا.

ويخوض سلوفان براتيسلافا اللقاء بمستوى يصعب التنبؤ به، بعدما تكبد هزائم ثقيلة على الصعيد القاري وخاض مباريات محلية شهدت الكثير من الأهداف.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة لاسك وسلوفان براتيسلافا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لاسك وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة لاسك وسلوفان براتيسلافا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة لاسك وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة لاسك وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا:

قنوات بيع التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك مراجعة بوابة التذاكر الرسمية للاسك مباشرةً لمعرفة التذاكر المطروحة للبيع، والحصص المخصصة لأعضاء النادي، وما تبقى متاحًا للجمهور من تذاكر المباريات المقامة على ملعب رايفايزن أرينا.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لاسك وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة لاسك وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العامة العادية: تتراوح أسعار التذاكر المباعة مباشرةً عبر بوابة لاسك الرسمية عادةً بين نحو 35 و90 يورو ، بحسب الفئة والمدرج والقسم المختار داخل ملعب رايفايزن أرينا.

البيع المسبق لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية: تتيح الحصص ذات الأولوية لأعضاء النادي عمومًا أسعارًا أولية أقل من القيمة الاسمية، لكن توافر التذاكر لمباريات دوري أبطال أوروبا البارزة يكون محدودًا للغاية.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار خيارات المقاعد المميزة للنادي، التي تشمل خدمات الضيافة في الملعب، بين 150 يورو وأكثر من 350 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب ، تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الأقسام العلوية ومقاعد الزوايا: تبدأ أسعار المقاعد ذات الرؤية العادية من نحو 135 إلى 160 يورو .

الأقسام الجانبية والمدرجات السفلية: تتراوح أسعار التذاكر الأقرب إلى وسط الملعب أو الموجودة في مناطق المشاهدة المميزة عمومًا بين 200 و350 يورو .

الأقسام المميزة ومرتفعة الطلب: قد تتجاوز أسعار المقاعد في المواقع الاستثنائية أو الأقسام النادرة أو العروض مرتفعة الطلب في اللحظات الأخيرة 450 إلى أكثر من 500 يورو .

لاسك ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لاسك وسلوفان براتيسلافا

حقق لاسك فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 3-3 مع هارتبرج في الدوري النمساوي، بعد خسارته 2-1 أمام شتورم جراتس و1-0 أمام أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا. وكانت أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 6-1 على دويتشلاندسبرجر إس سي في الكأس. وتشير هذه النتائج إلى قدرة الفريق على تسجيل الكثير من الأهداف في مباريات الكأس المحلية، لكنه يواجه صعوبة في الحفاظ على نظافة شباكه وتحقيق نتائج ثابتة على المستوى الأعلى.

حقق سلوفان براتيسلافا فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على كومارنو في دوري الدرجة الأولى السلوفاكي، كما تغلب على نيترا 3-1 في كأس الاتحاد. وشكّلت الخسارة 6-1 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والهزيمة 2-0 أمام دي إيه سي 1904 دونايسكا ستريدا أسوأ نتائج الفريق خلال هذه السلسلة، وإن كان تعادله 3-3 مع جيلينا يُظهر قدرته على خوض مباريات مفتوحة وغزيرة الأهداف. وسجل سلوفان تسعة أهداف واستقبلت شباكه أربعة عشر هدفًا خلال المباريات الخمس.

لاسك ضد سلوفان براتيسلافا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوافر بيانات عن مواجهات سابقة بين لاسك وسلوفان براتيسلافا. وقد تكون هذه أول مواجهة رسمية بينهما.