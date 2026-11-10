يستضيف كومو فريق كريمونيزي يوم الأربعاء 2 ديسيمبر 2026 على ملعب جوزيبي سينيجاليا في كومو.

يتشارك كومو وكريمونيزي تاريخًا من المواجهات التنافسية في الدرجات العليا بإيطاليا. وكانت أحدث مواجهاتهما في الدوري الإيطالي يوم 24 مايو 2026، حين حقق كومو فوزًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 4-1. أما مواجهتهما السابقة في الموسم نفسه، فانتهت بالتعادل 1-1 عندما استضاف كومو كريمونيزي في سبتمبر 2025.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كومو وكريمونيزي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كومو وكريمونيزي في كأس إيطاليا؟

تنطلق مباراة كومو وكريمونيزي على ملعب جوزيبي سينيجاليا في كومو يوم الأربعاء 2 ديسيمبر 2026.

كأس إيطاليا - 1/8 2 ديسمبر 2026 - 15:00

كيف تشتري تذاكر مباراة كومو وكريمونيزي في كأس إيطاليا؟

لشراء تذاكر مباراة كومو وكريمونيزي في كأس إيطاليا، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لكومو 1907 (tickets dot comofootball dot com). وعادةً ما تُطرح التذاكر على مراحل، تبدأ بفترات أولوية لحاملي التذاكر الموسمية قبل إتاحتها للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوافر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات كأس إيطاليا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كومو وكريمونيزي في كأس إيطاليا؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة كومو وكريمونيزي في كأس إيطاليا:

1. القنوات الرسمية للنادي

كورفا كومو / كورفا إست (مدرجا الفريق المضيف والضيف): تتراوح عادةً بين 25 يورو و 40 يورو .

تتراوح عادةً بين و . ديستينتي (المدرج الجانبي غير المغطى): تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و65 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . تريبونا كوبيرتا (المدرج الرئيسي المغطى): تتراوح عادةً بين 70 و130 يورو .

تتراوح عادةً بين . باقات الضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 250 إلى 400 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر كورفا والتذاكر العامة: تبدأ من نحو 215 إلى 235 يورو .

تبدأ من نحو . إعادة بيع تذاكر ديستينتي: يتراوح متوسطها بين 235 و 250 يورو .

يتراوح متوسطها بين و . إعادة بيع تذاكر تريبونا تشينترالي: تتراوح أسعارها صعودًا من 275 إلى 300 يورو أو أكثر.

كومو ضد كريمونيزي في كأس إيطاليا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كومو وكريمونيزي

يمر كومو بفترة رائعة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. وكانت أحدث نتائجه الفوز على فينيزيا 1-0 على أرضه في الدوري الإيطالي، بعدما فاز خارج أرضه على تورينو 3-1. وتشمل هذه السلسلة أيضًا فوزًا 4-1 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، وانتصارًا 2-0 على ساسولو في الدوري الإيطالي. وسجل كومو 11 هدفًا واستقبل خمسة فقط خلال تلك المباريات الخمس، مع حفاظه على نظافة شباكه في خمس مباريات أحاطت بهذه السلسلة من طرفيها.

حقق كريمونيزي فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الإيطالي. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على بينيفينتو، بعدما انتصر 2-0 خارج أرضه على مانتوفا. وقبل هذين الفوزين المتتاليين، خسر كريمونيزي أمام يوفي ستابيا وبيزا، واستقبل أربعة أهداف في المباراتين. وفي المجمل، سجل خمسة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

كومو ضد كريمونيزي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 24 مايو 2026 في الدوري الإيطالي، حين استضاف كريمونيزي فريق كومو وخسر 1-4. وقبلها، تعادل الفريقان 1-1 عندما استضاف كومو كريمونيزي في الدوري الإيطالي في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات، يتفوق كومو بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لكريمونيزي، بإجمالي 11 هدفًا لكومو وثمانية أهداف لكريمونيزي.