يستضيف كومو فريق أيك أثينا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب جي. سينيجاليا في كومو.

تمثل مواجهة دوري أبطال أوروبا المرتقبة على ملعب جي. سينيجاليا أول لقاء على الإطلاق بين كومو وأيك أثينا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية. وتحت قيادة سيسك فابريجاس، سجل كومو عشرة أهداف واستقبل ستة في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات، ما يُظهر نهج الفريق الهجومي المميز.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة كومو وأيك أثينا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كومو وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة كومو وأيك أثينا على ملعب جي. سينيجاليا في كومو يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 جوسيبي سينيجاليا

كيف تشتري تذاكر مباراة كومو وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم خيارات شراء التذاكر المتاحة عادةً للمشجعين الراغبين في حضور مباراة بدوري أبطال أوروبا مثل مواجهة كومو وأيك أثينا على ملعب جوزيبي سينيجاليا:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية هي الشراء مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لكومو 1907. وتُطرح التذاكر عادةً أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية أو المشجعين المسجلين، قبل إتاحتها للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كومو وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة كومو وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا على قناة البيع وفئة المقاعد:

1. قنوات النادي الرسمية

الدخول العام / المدرجات خلف المرميين: تتراوح عادةً بين نحو 40 و70 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . المدرجات الجانبية: تتراوح بين 100 و250 يورو ، بحسب القرب من خط منتصف الملعب ومستوى المدرج المحدد.

تتراوح بين ، بحسب القرب من خط منتصف الملعب ومستوى المدرج المحدد. باقات الضيافة لكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من 300 إلى أكثر من 500 يورو للتذكرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات خلف المرميين / المقاعد العادية: تبدأ من نحو 230 إلى 290 يورو .

تبدأ من نحو . المدرجات الرئيسية / الأقسام الوسطى: تتراوح بين 370 و560 يورو .

تتراوح بين . إعادة بيع التذاكر المميزة / تذاكر كبار الشخصيات: قد تصل أسعارها إلى ما بين 650 وأكثر من 750 يورو.

كومو ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى كومو وأيك أثينا

حقق كومو انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وشهدت مباراته الأخيرة ذلك الفوز الاستثنائي 4-1 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، وسبقه فوز خارج أرضه 3-1 على فيورنتينا في الدوري الإيطالي. وكانت العثرة الوحيدة في تلك السلسلة خسارته 2-0 أمام فروزينوني. وسجل كومو عشرة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس، وهي حصيلة تبرز القوة الهجومية التي بناها فابريجاس.

حقق أيك أثينا ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 5-1 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، كما خسر 3-1 أمام شاختار دونيتسك في المنافسات الأوروبية. وكانت نتائجه المحلية أفضل، إذ فاز على أوفي كريت (3-0) وإن إف سي فولوس (2-1) وبانسيرايكوس (8-1) في كرة القدم اليونانية. وسجل أيك 14 هدفًا واستقبل 10 خلال المباريات الخمس.

كومو ضد أيك أثينا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة بين كومو وأيك أثينا. وتمثل هذه المباراة أول لقاء بين الناديين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.