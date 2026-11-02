يستضيف كوفنتري سيتي فريق كريستال بالاس يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا.

وجرت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في 6 مارس 2012، ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وانتهت بتعادل صعب بنتيجة 1-1. وتاريخياً، اتسمت مواجهاتهما بالتكافؤ في كثير من الأحيان، دون أن يفرض أي منهما هيمنة واضحة على الآخر.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

للحصول على تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتوفر عدة خيارات بحسب حالة عضويتك في النادي والمنصة التي تفضل الشراء عبرها:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك الاطلاع على تذاكر المباراة على أرض كوفنتري سيتي عبر بوابته الرسمية لبيع التذاكر، أو زيارة الموقع الرسمي لكريستال بالاس لمعرفة تفاصيل الحصة المخصصة لجماهير الفريق الضيف. وعادةً ما يتطلب الشراء عبر القنوات الرسمية امتلاك عضوية في النادي أو أحد أنواع التذاكر الموسمية خلال فترات البيع الأولى المخصصة لأصحاب الأولوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز اختلافاً كبيراً بحسب شرائها من القنوات الرسمية للناديين أو من منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية للبالغين: تبدأ عموماً من نحو 100 جنيه إسترليني لفئات المقاعد العادية.

تبدأ عموماً من نحو لفئات المقاعد العادية. فترات أولوية الشراء للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية: يتطلب الشراء بالسعر الأصلي عادةً عضوية سارية في النادي أو الانتماء إلى فئة من المشجعين مؤهلة للأولوية خلال فترات الطرح المبكر، مع اختلاف الأسعار بحسب الفئات العمرية، بما فيها الأسعار المخفضة للناشئين وكبار السن.

يتطلب الشراء بالسعر الأصلي عادةً عضوية سارية في النادي أو الانتماء إلى فئة من المشجعين مؤهلة للأولوية خلال فترات الطرح المبكر، مع اختلاف الأسعار بحسب الفئات العمرية، بما فيها الأسعار المخفضة للناشئين وكبار السن. باقات الضيافة: ترتفع أسعار خيارات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية التي يقدمها الناديان مباشرةً، بحسب المزايا المصاحبة، مثل تناول الطعام يوم المباراة ودخول صالات الضيافة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقاً للطلب في السوق:

أقل سعر متاح: تبدأ أسعار المقاعد المتاحة من نحو 157 جنيهاً إسترلينياً إلى 219 جنيهاً إسترلينياً للمقاعد في المدرجات العلوية أو الأقسام ذات الرؤية العادية.

تبدأ أسعار المقاعد المتاحة من نحو إلى للمقاعد في المدرجات العلوية أو الأقسام ذات الرؤية العادية. مقاعد المدرجات السفلية والمناطق الوسطى: تتراوح أسعار التذاكر متوسطة التكلفة بين 256 جنيهاً إسترلينياً و 260 جنيهاً إسترلينياً ، بحسب مستوى الطلب العام وندرة التذاكر المتاحة.

تتراوح أسعار التذاكر متوسطة التكلفة بين و ، بحسب مستوى الطلب العام وندرة التذاكر المتاحة. التذاكر المميزة المعروضة لإعادة البيع: غالباً ما تتجاوز أسعار التذاكر المميزة المعروضة 1,000 جنيه إسترليني، بحسب المنصة وموقع الصف تحديداً.

كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوفنتري سيتي وكريستال بالاس

فاز كوفنتري في مباراتين وخسر ثلاثاً من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته الفوز على نيوكاسل يونايتد 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على نوتنجهام فورست 1-0 خارج أرضه في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل كوفنتري سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس، وتشير انتصاراته الأخيرة إلى أنه بدأ يجد إيقاعه.

فاز كريستال بالاس بمباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر ثلاثاً من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة أمام برايتون 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هزيمته أمام ليون 3-2 في الدوري الأوروبي. وسبق أن تغلب بالاس على نوتنجهام فورست 3-1 في الدوري قبل سلسلة الهزائم تلك، لكنه استقبل خمسة عشر هدفاً خلال المباريات الخمس، ما يعكس الضغط الواقع على دفاعه.

كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2012، حين تعادل كوفنتري سيتي وكريستال بالاس 1-1 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يمتلك كريستال بالاس السجل الأفضل، بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لكوفنتري، وقد أُقيمت غالبية تلك المباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي خلال الفترة من 2010 إلى 2012.