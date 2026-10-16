يستضيف كوفنتري سيتي فريق سندرلاند يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا في كوفنتري.

يجمع الفريقين تاريخ من المباريات المتكافئة، ما يضفي مزيدًا من التنافسية على مواجهتهما في أواخر أكتوبر. ويأمل كوفنتري سيتي استغلال دعم جماهيره على أرضه أمام سندرلاند، الذي يصعب التغلب عليه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وسندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كوفنتري سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كوفنتري سيتي وسندرلاند على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا في كوفنتري، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 11:00 Coventry Building Society Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية لشراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

مكتب التذاكر الرسمي للنادي: تُطرح التذاكر عادةً عبر الناديين مباشرةً. ويمكن شراء تذاكر مباريات كوفنتري سيتي على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا من خلال بوابة التذاكر الرسمية للنادي عبر الإنترنت، أو بزيارة مكتب التذاكر أو الاتصال به. وعادةً ما تُتاح لأعضاء النادي أولوية الشراء قبل طرحها للبيع العام.

باقات الضيافة يوم المباراة: يوفر الناديان خيارات ضيافة لكبار الشخصيات والشركات، تشمل تذكرة المباراة ومقاعد مميزة وخيارات لتناول الطعام وإمكانية دخول صالات الضيافة. ويمكن شراؤها مباشرةً من أقسام الضيافة الرسمية لدى الناديين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فقد تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي أسعار التذاكر وتفاصيل فئاتها لمباراة كوفنتري سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب القنوات الرسمية وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العادي (مدرجات أصحاب الأرض، كوفنتري سيتي): تتراوح الأسعار الأصلية للتذاكر العادية يوم المباراة عادةً بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، بحسب الفئة والمدرج والقطاع المحدد، بينما تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للناشئين والشباب وكبار السن عمومًا بين 15 و35 جنيهًا إسترلينيًا .

مدرج جماهير الفريق الضيف: وفقًا للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يجوز أن يتجاوز سعر تذكرة الدخول العادية للبالغين من جماهير الفريق الضيف 30 جنيهًا إسترلينيًا .

باقات الضيافة يوم المباراة: تبدأ أسعار المقاعد التنفيذية وتجارب ضيافة كبار الشخصيات من نحو 120 إلى أكثر من 250 جنيهًا إسترلينيًا للشخص، وتشمل عادةً مقاعد مميزة مبطنة، وبرنامج المباراة، وإمكانية دخول الصالات الخاصة وخيارات تناول الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر عبر البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تتحدد بحسب الطلب في السوق:

المقاعد العادية في مدرجات أصحاب الأرض والضيوف: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية عمومًا من نحو 130 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب مستوى الطلب على المباراة.

المقاعد على طول الملعب والقطاعات المركزية المميزة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل بمحاذاة خط التماس غالبًا بين 200 وأكثر من 450 جنيهًا إسترلينيًا ، مع تراجع عدد التذاكر المتاحة كلما اقترب يوم المباراة.

كوفنتري سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوفنتري سيتي وسندرلاند

فاز كوفنتري بمباراة واحدة، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 سبتمبر، لكنه كان الجانب المشرق الوحيد في سلسلة نتائج صعبة. وفي مباراة سابقة ضمن هذه السلسلة، خسر 5-0 أمام برايتون في الدوري. وسجل كوفنتري ثلاثة أهداف واستقبل عشرة أهداف خلال المباريات الخمس.

فاز سندرلاند بمباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين في آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 5-3 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 20 سبتمبر. وقبلها، تغلب 1-0 على ألكمار في الدوري الأوروبي، وتعادل 1-1 مع برينتفورد في الدوري. وسجل سندرلاند ستة أهداف واستقبل تسعة خلال هذه المباريات الخمس.

كوفنتري سيتي وسندرلاند: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في دوري البطولة الإنجليزية يوم 13 مايو 2025، حين تعادل سندرلاند وكوفنتري 1-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، أُقيمت جميعها في دوري البطولة الإنجليزية، فاز سندرلاند مرتين، وفاز كوفنتري مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتعادل الفريقان أيضًا 2-2 في نوفمبر 2024، بينما فاز سندرلاند 2-1 على ملعب كوفنتري في مايو 2025، وفاز كوفنتري 3-0 على أرضه في مارس 2025.