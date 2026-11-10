يستضيف كوفنتري سيتي فريق إبسويتش تاون يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسايتي أرينا.

تفوق إبسويتش تاون في المواجهات المباشرة الأخيرة، إذ حقق فوزًا بنتيجة 3-0 على ملعب بورتمان رود، وآخر بنتيجة 2-0 على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسايتي أرينا خلال موسم 2025-26 من التشامبيونشيب. كما حقق إبسويتش فوزًا مريحًا خارج أرضه على كوفنتري بنتيجة 4-1 في مواجهتهما بكأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير 2025.

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متى تنطلق مباراة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسايتي أرينا يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 1 ديسمبر 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنكم الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر أساسًا مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي كوفنتري سيتي، أو عبر الموقع الرسمي لإبسويتش تاون لمشجعي الفريق الضيف، وفقًا لتوافرها وحالة عضوية النادي ونقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

المناطق العادية والعائلية: تتراوح عادةً بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

تتراوح عادةً بين المناطق المميزة: تبدأ عمومًا من 42 جنيهًا إسترلينيًا وقد تتجاوز 80 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عمومًا من وقد تتجاوز . باقات الضيافة التنفيذية: تتراوح عمومًا بين 120 و250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع الأقل سعرًا: تبدأ عمومًا من نحو 95 إلى 130 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عمومًا من نحو . اختلاف الأسعار بحسب المدرج: تتراوح بين 110 و160 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما تبدأ أسعار المقاعد الأفضل موقعًا في المدرج الغربي أو القطاعات الوسطى في كثير من الأحيان من 210 إلى 280 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

تتراوح بين ، بينما تبدأ أسعار المقاعد الأفضل موقعًا في المدرج الغربي أو القطاعات الوسطى في كثير من الأحيان من . تذاكر إعادة البيع ذات الطلب المرتفع أو المميزة: تبدأ عمومًا من نحو 400 جنيه إسترليني أو أكثر للقطاعات المميزة.

كوفنتري سيتي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون

فاز كوفنتري في مباراتين وخسر ثلاثًا ولم يتعادل في أي من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وسجل تسعة أهداف واستقبل ثمانية. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة على أرضه أمام فولهام بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح خسارته الثانية تواليًا في الدوري بعد هزيمته أمام توتنهام بنتيجة 3-1. وقبل ذلك، حقق فوزًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أبرز نتائجه في تلك السلسلة. وقد استقبل أهدافًا في المباريات الخمس جميعها.

فاز إبسويتش في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرض نوتنجهام فورست، وشملت تلك السلسلة أيضًا خسارة بنتيجة 3-2 أمام مانشستر سيتي وفوزًا بنتيجة 2-1 على فولهام. وسجل سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس. ويُعد فوزه على فولهام أفضل عروضه المتكاملة في تلك السلسلة.

كوفنتري سيتي ضد إبسويتش تاون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في التشامبيونشيب يوم 29 ديسمبر 2025، عندما تغلب إبسويتش تاون على كوفنتري سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسايتي أرينا. ويتفوق إبسويتش في آخر خمس مواجهات، إذ فاز بأربع منها مقابل فوز واحد لكوفنتري. وخلال تلك الفترة، سجل إبسويتش 11 هدفًا واستقبل أربعة، وشملت نتائجه الفوز بنتيجة 4-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبنتيجة 3-0 في التشامبيونشيب على ملعب بورتمان رود في ديسمبر 2025.