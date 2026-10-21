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الدوري الإنجليزي الممتاز
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سيلهرست بارك
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كيفية الحصول على تذاكر مباراة كريستال بالاس وليفربول: أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

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التذاكر
كريستال بالاس
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه كريستال بالاس ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. إليك كيفية حجز تذاكرك للمباراة.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل 2026، فاز ليفربول على كريستال بالاس 3-1 في أنفيلد.

وفي آخر خمس مواجهات رسمية جمعتهما في المسابقات المحلية، بدا الفريقان متكافئين، إذ حقق كل منهما انتصارين، مقابل تعادل واحد.

متى تبدأ مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كريستال بالاس وليفربول على ملعب سيلهرست بارك في لندن، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
سيلهرست بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة كريستال بالاس وليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • القنوات الرسمية للنادي «لأعضاء كريستال بالاس»: تُوزَّع تذاكر أصحاب الأرض أساسًا على حاملي التذاكر الموسمية وأعضاء نادي كريستال بالاس.
  • الحصة الرسمية للفريق الضيف «ليفربول»: يحتاج مشجعو ليفربول عادةً إلى عضوية رسمية ورصيد محدد من أحقية شراء تذاكر المباريات السابقة خارج الأرض، للتأهل لشراء التذاكر من الحصة المخصصة للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد التذاكر من الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك، بحسب القنوات الرسمية للناديين وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • تذاكر البالغين «المناطق 1–5»: من 63 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب فئة المقاعد المحددة وزاوية الرؤية.
  • التذاكر المخفضة «لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر والشباب من 18 إلى 21 عامًا»: من 45 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا.
  • تذاكر الناشئين «دون 16 عامًا»: من 35 إلى 42 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب ، التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

  • عروض التذاكر العادية وتذاكر الدخول العام: تبدأ عادةً من نحو 104 إلى 125 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو السفلية، بينما ترتفع الأسعار في أقسام المدرجات الأكثر طلبًا بدرجة ملحوظة، بحسب التوافر وقت الشراء.
  • أقسام المدرجات على جانبي الملعب وخلف المرميين: تبدأ أسعار المقاعد العادية المطلة على الخطوط الجانبية أو خلف المرميين عمومًا من 100 جنيه إسترليني، بحسب موقع الصف المحدد والتذاكر المتاحة.
  • باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ عمومًا من نحو 258 جنيهًا إسترلينيًا وقد ترتفع كثيرًا لباقات تجربة يوم المباراة من الفئة الأعلى.

كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كريستال بالاس وليفربول

حقق كريستال بالاس انتصارين وتعادلًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة ودية 0-2 أمام بريستول سيتي، بعدما تعادل دون أهداف مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان أفضل نتائجه الأخيرة الفوز 4-0 على ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي، كما تغلب على ميدلزبره 3-0 في كأس كاراباو. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس، لكن مباراتيه في الدوري الإنجليزي الممتاز شهدتا تسجيله هدفًا واحدًا فقط دون تحقيق أي انتصار.

حقق ليفربول أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا دون أي خسارة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير في كأس كاراباو، فيما يُعد فوزه 2-1 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا أبرز نتائجه خلال تلك الفترة. كما فاز ليفربول 0-1 على بورنموث خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل 0-0 مع فولهام. وسجل ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة في المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين منها.

بالاس

بالاس - المستوى

ليدز
ت0-0
BRC
خ0-2
فورست
ف3-1
ليون
خ3-2
برايتون
خ5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
LAS
ف3-6
برينتفورد
ف1-2
فياريال
ف4-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

كريستال بالاس ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين فاز ليفربول على كريستال بالاس 3-1 في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، فاز كريستال بالاس 0-3 في أنفيلد بكأس كاراباو في أكتوبر 2025، وحقق انتصارًا 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات، حقق كل فريق انتصارين، مقابل تعادل واحد، وشهدت لقاءاتهما في مختلف المسابقات تنافسًا متكافئًا.

وجهاً لوجه

كريستال بالاستعادلليفربول
3
1
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
3
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
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ليفربول
ليفربول
0
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كريستال بالاس
بالاس
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
انتهت
الدرع الخيرية
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كريستال بالاس
بالاس
2
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ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7700197+1221
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
7601115+618
ف
ف
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
7511235+1816
ف
ف
ف
ف
ت
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
724196+310
ت
خ
ت
ف
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
73041115-49
خ
ف
خ
ف
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
7223711-48
ف
ت
ف
خ
ت
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
7142101007
ت
ت
ت
خ
ت
14
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
7214917-87
خ
ف
ت
خ
ف
15
بورنموثبورنموثبورنموث
7133913-46
ف
خ
خ
ت
ت
16
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
7133610-46
ف
ت
خ
ت
ت
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
7205614-86
خ
ف
ف
خ
خ
18
فولهامفولهامفولهام
7124710-35
ف
خ
ت
ت
خ
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
712459-45
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
7115614-84
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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