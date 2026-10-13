يستضيف كريستال بالاس نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

يسافر نيوكاسل يونايتد إلى لندن بحثًا عن الاستقرار في نتائجه، بعدما حقق فوزًا بنتيجة 2-1 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباراته المحلية السابقة. وفي آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري على ملعب سيلهرست بارك، في أبريل 2026، انتزع كريستال بالاس فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 بفضل ركلة جزاء متأخرة سجلها جان فيليب ماتيتا.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد على ملعب سيلهرست بارك في لندن، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 سيلهرست بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد على ملعب سيلهرست بارك، أمامك عدة خيارات رئيسية، بحسب ما إذا كنت تفضّل الشراء عبر قنوات البيع الرسمية، أو الحصول على تجربة مميزة يوم المباراة، أو استخدام منصات إعادة البيع.

1. شباك التذاكر الرسمي للنادي

عضوية كريستال بالاس: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على تذاكر الدخول العادية في مدرجات أصحاب الأرض هي عبر الموقع الرسمي لكريستال بالاس. وتحتاج عمومًا إلى عضوية مدفوعة وسارية للبالغين أو الناشئين للوصول إلى مراحل بيع التذاكر.

مدرج الفريق الضيف (مشجعو نيوكاسل يونايتد): تُباع تذاكر مدرج الفريق الضيف حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لنيوكاسل يونايتد، لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي المؤهلين، بناءً على نقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تتوفر تذاكر يعرضها بائعون على منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب ، إذا نفدت التذاكر الرسمية، لكن أسعارها قد تختلف عن قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد في الدوري؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد بحسب شرائها مباشرة من القنوات الرسمية للنادي أو من سوق إعادة البيع.

1. الأسعار الرسمية الأصلية

تذاكر البالغين العادية: يتراوح السعر الأصلي لتذاكر الدخول العادية للبالغين يوم المباراة على ملعب سيلهرست بارك عادةً بين 46 و80 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب فئة المقعد وموقع المدرج.

التذاكر المخفّضة: تتوفر تذاكر للناشئين والشباب (18–21 عامًا) وكبار السن بأسعار مخفّضة، تتراوح عمومًا بين 25 و55 جنيهًا إسترلينيًا .

تذاكر مدرج الفريق الضيف: يبلغ سعر تذاكر مشجعي نيوكاسل في مدرج الفريق الضيف 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، وفقًا للسقف الذي تفرضه قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، مع توفر تذاكر مخفّضة تبدأ أسعارها من نحو 15 إلى 20 جنيهًا إسترلينيًا .

باقات الضيافة يوم المباراة: تبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات والصالات الرسمية من نحو 170 جنيهًا إسترلينيًا ، وقد تصل إلى 475 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص، بحسب الوجبات المشمولة وموقع المقعد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

نظرًا إلى أن التذاكر العادية للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام منافسين من المستوى الأول تنفد عادةً خلال مرحلة البيع الرسمية للأعضاء، تتغير أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع، مثلستاب هاببحسب الطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تتراوح أسعارها عادةً بين 85 و170 جنيهًا إسترلينيًا .

المقاعد المميزة على جانبي الملعب أو في المدرجات السفلية: تُعرض عمومًا بأسعار تتراوح بين 170 و450 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد

فاز كريستال بالاس في مباراتين وخسر مثلهما خلال آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا مع ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز كبير بنتيجة 4-0 على ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز بالاس على فولهام بنتيجة 3-2، لكنه خسر على أرضه أمام إيبسويتش تاون بالنتيجة نفسها. وسجل كريستال بالاس 12 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال المباريات الخمس، في مؤشر على قوته الهجومية وهشاشته الدفاعية على حد سواء.

شهدت آخر خمس مباريات لنيوكاسل تباينًا واضحًا في النتائج. فاز فريق يايسله في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى، وكانت الهزيمة بنتيجة 4-1 أمام ليدز أسوأ نتائجه. وردّ بعدها بالفوز على هال سيتي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تضمنت هذه السلسلة الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0 والتعادل مع بورنموث بنتيجة 2-2. وسجل نيوكاسل عشرة أهداف واستقبل سبعة خلال هذه الفترة، ما يبرز إنتاجه الهجومي والتساؤلات الدفاعية التي لا تزال قائمة.

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز كريستال بالاس بنتيجة 2-1 على ملعب سيلهرست بارك في أبريل 2026، وهي نتيجة تمنح صاحب الأرض الثقة قبل هذه المباراة. ومع ذلك، كان نيوكاسل الطرف الأقوى خلال آخر خمس مواجهات بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز في اثنتين منها، بما في ذلك انتصاره بنتيجة 5-0 على ملعب سانت جيمس بارك في أبريل 2025. وفاز بالاس مرتين أيضًا، مقابل تعادل واحد، وتؤكد نتائج المواجهات المباشرة مدى تقارب المنافسة بين الفريقين في المواسم الأخيرة.