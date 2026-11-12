يستضيف كارديف سيتي فريق لينكولن سيتي يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب كارديف سيتي في كارديف.

في مواجهتهما في ديسمبر 2025، انتزع لينكولن سيتي فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على أرضه. وأتبع ذلك بانتصار خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب كارديف سيتي في مارس 2026.

دع جول يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة كارديف سيتي ولينكولن سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كارديف سيتي ولينكولن سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

تُقام مباراة كارديف سيتي ولينكولن سيتي على ملعب كارديف سيتي في كارديف، يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 5 ديسمبر 2026 - 10:00 ملعب كارديف سيتي

كيف تشتري تذاكر مباراة كارديف سيتي ولينكولن سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

لشراء تذاكر مباراة كارديف سيتي ولينكولن سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء تذاكر المقاعد العامة للمباراة مباشرة عبر منصتي التذاكر الرسميتين لكارديف سيتي أو لينكولن سيتي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوافر تذاكر المقاعد العامة على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كارديف سيتي ولينكولن سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة كارديف سيتي ولينكولن سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العامة العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 20 و50 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المقاعد المخفّضة لكبار السن والناشئين: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 10 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . باقات الضيافة والمقاعد التنفيذية: تبدأ أسعارها من 90 جنيهًا إسترلينيًا وقد تتجاوز 150 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع التابعة للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 30 إلى 63 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد المميزة أو ذات الرؤية المركزية: تتراوح أسعارها عادةً بين 70 جنيهًا إسترلينيًا وأكثر من 120 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها عادةً بين . ترقيات كبار الشخصيات والضيافة: قد تتجاوز أسعارها نطاق 150 إلى أكثر من 300 جنيه إسترليني.

كارديف سيتي ضد لينكولن سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كارديف سيتي ولينكولن سيتي

حقق كارديف سيتي فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا سبعة أهداف. وكانت آخر نتائجه التعادل 3-3 مع وست هام يونايتد، بعد هزيمة ثقيلة 3-0 أمام وولفرهامبتون واندررز. وجاء أفضل أداء لكارديف سيتي خلال هذه الفترة في فوزه 5-1 على واتفورد.

حقق لينكولن سيتي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري. وخسر 1-0 أمام واتفورد في مباراته الأخيرة، بعدما تلقى هزيمة بنتيجة 1-3 أمام برمنجهام سيتي. وكان فوزه الوحيد خلال هذه الفترة بنتيجة 4-1 على بيرنلي، كما استقبل ستة أهداف دون رد أمام وست هام يونايتد.

كارديف سيتي ضد لينكولن سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في مارس 2026، حين فاز لينكولن سيتي 2-0 على ملعب كارديف سيتي. وقبلها، فاز لينكولن 2-1 على أرضه في ديسمبر 2025، أيضًا في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي. وفي آخر أربع مواجهات مسجلة بينهما، فاز لينكولن سيتي ثلاث مرات مقابل فوز واحد لكارديف، وكان الفريقان قد التقيا سابقًا في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي عامي 2000 و2001.