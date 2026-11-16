يستضيف فيورنتينا فريق كالياري يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026 على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 24 يناير 2026، حقق كالياري فوزًا لافتًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب أرتيميو فرانكي. وكان الفريقان قد تعادلا أيضًا 1-1 في مباراة متكافئة في وقت سابق من موسم الدوري الإيطالي 2025–26.

إليكم من جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة فيورنتينا وكالياري، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فيورنتينا وكالياري في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة فيورنتينا وكالياري على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 7 ديسمبر 2026 - 14:45 أرتيميو فرانتشي

كيف تشتري تذاكر مباراة فيورنتينا وكالياري في الدوري الإيطالي؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة فيورنتينا وكالياري في الدوري الإيطالي على ملعب أرتيميو فرانكي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لفيورنتينا. وستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني للدخول إلى بوابة التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيورنتينا وكالياري في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة فيورنتينا وكالياري في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

مدرجات كورفا / خلف المرمى: من 20 إلى 35 يورو.

من 20 إلى 35 يورو. مدرجات ماراتونا / على طول الملعب: من 40 إلى 75 يورو.

من 40 إلى 75 يورو. مدرجات تريبونا / المقاعد المميزة: من 90 إلى 150 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من المبيعات المباشرة للنادي، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقسام كورفا: من 80 إلى 95 يورو.

من 80 إلى 95 يورو. أقسام ماراتونا: من 100 إلى 300 يورو أو أكثر.

من 100 إلى 300 يورو أو أكثر. تريبونا / ضيافة كبار الشخصيات: من 350 إلى 700 يورو أو أكثر.

فيورنتينا ضد كالياري في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فيورنتينا وكالياري

يدخل فيورنتينا هذه المباراة بسجل يضم فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-2 خارج أرضه على ساسولو، بعد تعادله 2-2 مع أتالانتا. وقبل ذلك، خسر فيورنتينا أمام إنتر وكومو وجنوى، وسجل سبعة أهداف واستقبل 11 هدفًا خلال هذه المباريات الخمس.

أما كالياري، فلم يحقق سوى تعادل واحد وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له. وخسر مؤخرًا 2-1 أمام لاتسيو، كما خسر 4-2 أمام روما و0-2 أمام بولونيا خلال هذه الفترة. وجاءت نقطته الوحيدة من التعادل 1-1 مع يوفنتوس. وفي المباريات الخمس، سجل كالياري ثمانية أهداف واستقبل 13 هدفًا.

فيورنتينا ضد كالياري: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، عندما فاز كالياري 2-1 على ملعب أرتيميو فرانكي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق كالياري بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لفيورنتينا، مع تسجيل تعادل واحد أيضًا. ويعود آخر فوز لفيورنتينا في هذه المواجهات إلى مايو 2024، حين انتصر 3-2 على أرض كالياري.