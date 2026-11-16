يستضيف فينيسيا فريق ساسولو يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026، على ملعب بيير لويجي بينزو في البندقية.

تاريخيًا، كانت مواجهاتهما في دوري الدرجة الأولى قليلة، وتعود لقاءاتهما السابقة إلى موسم 2021/22 من الدوري الإيطالي. وفي أحدث مواجهاتهما بدوري الدرجة الأولى، تفوق ساسولو بفوزه خارج أرضه 3-1 في أكتوبر 2021، ثم بانتصاره 4-1 في البندقية في مارس 2022.

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متى تنطلق مباراة فينيسيا وساسولو في الدوري الإيطالي؟

تنطلق مباراة فينيسيا وساسولو على ملعب بيير لويجي بينزو في البندقية يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 7 ديسمبر 2026 - 12:30 بيير لويجي بينزو

كيف تشتري تذاكر مباراة فينيسيا وساسولو في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة فينيسيا وساسولو في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات بيع التذاكر الرسمية للناديين: اشترِ التذاكر مباشرةً عبر منصتي بيع التذاكر الرسميتين لناديي فينيسيا وساسولو، عندما تُطرح تذاكر المباراة للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فينيسيا وساسولو في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة فينيسيا وساسولو في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

مدرجات الكورفا / المقاعد العادية: من 25 إلى 40 يورو.

من 25 إلى 40 يورو. المدرج الرئيسي / المقاعد على طول الملعب: من 50 إلى 120 يورو.

من 50 إلى 120 يورو. فئات كبار الشخصيات / الضيافة: من 150 إلى أكثر من 300 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المستوى السفلي / المقاعد ذات الرؤية العادية: من 70 إلى 90 يورو.

من 70 إلى 90 يورو. المقاعد على طول الملعب: من 130 إلى 260 يورو.

من 130 إلى 260 يورو. الأقسام المركزية المميزة: من 300 إلى أكثر من 350 يورو.

فينيسيا ضد ساسولو في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فينيسيا وساسولو

حقق فينيسيا فوزًا واحدًا دون أي تعادل، وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-0 أمام كومو، كما خسر خلال هذه الفترة 2-0 أمام إنتر و1-0 أمام جنوى. وكان انتصاره الوحيد بنتيجة 1-0 على نابولي في أكتوبر. وسجل فينيسيا ثلاثة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

حصد ساسولو نقطة واحدة فقط من آخر خمس مباريات له في الدوري، بعدما تعادل 1-1 مع ميلان قبل أن يتلقى أربع هزائم متتالية. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 4-2 على أرضه أمام فيورنتينا، وكان قد خسر 6-2 أمام لاتسيو في الأسبوع السابق. كما خسر 4-2 أمام فروزينوني و2-0 أمام كومو. وفي المجمل، سجل ساسولو عشرة أهداف واستقبل سبعة عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

فينيسيا ضد ساسولو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإيطالي في مارس 2022، حين فاز ساسولو 4-1 خارج أرضه على فينيسيا. وقبل ذلك، حقق ساسولو فوزًا 3-1 على أرضه في أكتوبر 2021. والتقى الفريقان أيضًا ثلاث مرات في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بين عامي 2007 و2008، ففاز فينيسيا في اثنتين منها، مقابل فوز واحد لساسولو. وبالنظر إلى المواجهات الخمس جميعها في مجموعة البيانات، يمتلك ساسولو السجل الأفضل.