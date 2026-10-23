جاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في دوري أبطال أوروبا خلال الأدوار الإقصائية لموسم 2024-25، وحسم إنتر ميلان المواجهة لصالحه بمجموع المباراتين.

وسيسعى فينورد، الذي يلعب على أرضه، إلى الاستفادة من الأجواء الحماسية الشهيرة في ملعب دي كويب لقلب النتيجة على العملاق الإيطالي.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة فينورد وإنتر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة فينورد وإنتر على ملعب دي كويب في روتردام يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 دي كويب

كيف تشتري تذاكر مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المعتادة لشراء تذاكر مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا:

بوابة التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرة من موقع فينورد الرسمي للتذاكر هو الخيار الأساسي لجماهير الفريق المضيف، وعادةً ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي ضمن مبيعات تمنحهم أولوية الشراء.

قنوات إنتر ميلان الرسمية لبيع التذاكر: يمكن لجماهير الفريق الزائر الاطلاع على قنوات إنتر ميلان الرسمية لبيع التذاكر لمعرفة التذاكر المخصصة لمدرج الضيوف وإرشادات باقات السفر.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة فينورد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية للأعضاء وضمن مبيعات الأولوية: تتراوح أسعار المقاعد العادية عادةً بين نحو €40 و€110 عبر بوابة فينورد الرسمية، بحسب موقع المقعد في المدرجات وحالة العضوية في النادي.

التذاكر المخصصة لمدرج الضيوف: تتراوح أسعار التذاكر المخصصة للجماهير المسافرة، والمباعة مباشرة عبر قنوات إنتر ميلان الرسمية، عمومًا بين €45 و €75 ، وفقًا للحدود القصوى التي يضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأسعار تذاكر جماهير الفرق الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub، تذاكر تتحدد أسعارها بحسب الطلب في السوق:

المقاعد خلف المرمى أو الأقل قربًا من الوسط: من €140 إلى €230 للمقاعد في الأطراف والمدرجات العلوية ضمن أقسام جماهير الفريق المضيف أو الأقسام المحايدة.

المقاعد الجانبية العادية: من €200 إلى €330 للمقاعد الجانبية في المستويات العلوية من مدرجي أولمبياتريبونه وماستريبونه.

مقاعد المستوى السفلي أو المقاعد القريبة من الوسط: من €290 إلى أكثر من €470 للمقاعد ذات الرؤية المميزة الأقرب إلى خط منتصف الملعب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة:من €440 إلى أكثر من €1,500 لمقاعد مميزة تشمل دخول الصالات وتناول الطعام وخدمات فاخرة.

فينورد ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فينورد وإنتر

فاز فينورد بثلاث من آخر خمس مباريات رسمية خاضها، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 5-0 على إف سي أوتريخت في الدوري الهولندي، كما اكتسح بي إي سي زفوله بنتيجة 7-0 في المسابقة نفسها. وكانت الخسارة الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام برشلونة بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا. وسجل فينورد 17 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يعكس أسلوبه الهجومي المفتوح.

وفاز إنتر بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع روما في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب قبلها على أودينيزي بنتيجة 5-3. وجاءت خسارته الوحيدة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وسجل إنتر 12 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ما يُظهر خطورته الهجومية وضعفه الدفاعي في آن واحد.

فينورد ضد إنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان مرتين في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25، وفاز إنتر في المباراتين. وانتهت آخر مواجهة بفوز إنتر 2-1 على ملعب سان سيرو في مارس 2025، بعدما فاز 2-0 على ملعب دي كويب في وقت سابق من المواجهة نفسها. ويتفوق إنتر في سجل المواجهات الأربع المعروفة بين الفريقين، رغم أن فينورد حقق فوزًا بنتيجة 1-0 على ملعب سان سيرو في مواجهة بالدوري الأوروبي عام 2002.