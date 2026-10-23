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دوري أبطال أوروبا
team-logoفينورد
دي كويب
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كيفية الحصول على تذاكر مباراة فينورد وإنتر: الأسعار في دوري أبطال أوروبا، ومعلومات المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة، والمزيد

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التذاكر
فينورد
إنتر
دوري أبطال أوروبا

يواجه فينورد إنتر في دوري أبطال أوروبا. إليك كيفية حجز تذاكرك

جاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في دوري أبطال أوروبا خلال الأدوار الإقصائية لموسم 2024-25، وحسم إنتر ميلان المواجهة لصالحه بمجموع المباراتين.

وسيسعى فينورد، الذي يلعب على أرضه، إلى الاستفادة من الأجواء الحماسية الشهيرة في ملعب دي كويب لقلب النتيجة على العملاق الإيطالي.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة فينورد وإنتر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة فينورد وإنتر على ملعب دي كويب في روتردام يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
دي كويب

كيف تشتري تذاكر مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المعتادة لشراء تذاكر مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا:

  • بوابة التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرة من موقع فينورد الرسمي للتذاكر هو الخيار الأساسي لجماهير الفريق المضيف، وعادةً ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي ضمن مبيعات تمنحهم أولوية الشراء.
  • قنوات إنتر ميلان الرسمية لبيع التذاكر: يمكن لجماهير الفريق الزائر الاطلاع على قنوات إنتر ميلان الرسمية لبيع التذاكر لمعرفة التذاكر المخصصة لمدرج الضيوف وإرشادات باقات السفر.
  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة فينورد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • تذاكر الدخول العادية للأعضاء وضمن مبيعات الأولوية: تتراوح أسعار المقاعد العادية عادةً بين نحو €40 و€110 عبر بوابة فينورد الرسمية، بحسب موقع المقعد في المدرجات وحالة العضوية في النادي.
  • التذاكر المخصصة لمدرج الضيوف: تتراوح أسعار التذاكر المخصصة للجماهير المسافرة، والمباعة مباشرة عبر قنوات إنتر ميلان الرسمية، عمومًا بين €45 و€75، وفقًا للحدود القصوى التي يضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأسعار تذاكر جماهير الفرق الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub، تذاكر تتحدد أسعارها بحسب الطلب في السوق:

  • المقاعد خلف المرمى أو الأقل قربًا من الوسط:من €140 إلى €230 للمقاعد في الأطراف والمدرجات العلوية ضمن أقسام جماهير الفريق المضيف أو الأقسام المحايدة.
  • المقاعد الجانبية العادية:من €200 إلى €330 للمقاعد الجانبية في المستويات العلوية من مدرجي أولمبياتريبونه وماستريبونه.
  • مقاعد المستوى السفلي أو المقاعد القريبة من الوسط:من €290 إلى أكثر من €470 للمقاعد ذات الرؤية المميزة الأقرب إلى خط منتصف الملعب.
  • باقات كبار الشخصيات والضيافة:من €440 إلى أكثر من €1,500 لمقاعد مميزة تشمل دخول الصالات وتناول الطعام وخدمات فاخرة.

فينورد ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فينورد وإنتر

فاز فينورد بثلاث من آخر خمس مباريات رسمية خاضها، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 5-0 على إف سي أوتريخت في الدوري الهولندي، كما اكتسح بي إي سي زفوله بنتيجة 7-0 في المسابقة نفسها. وكانت الخسارة الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام برشلونة بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا. وسجل فينورد 17 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يعكس أسلوبه الهجومي المفتوح.

وفاز إنتر بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع روما في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب قبلها على أودينيزي بنتيجة 5-3. وجاءت خسارته الوحيدة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وسجل إنتر 12 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ما يُظهر خطورته الهجومية وضعفه الدفاعي في آن واحد.

فينورد

فينورد - المستوى

أوترخت
ف5-0
ألكمار
ف2-0
كومو
ف3-2
TEL
ف3-4
بيتيس
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إنتر

إنتر - المستوى

LUM
ف2-0
بارما
ف3-0
كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
شاختار
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فينورد ضد إنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان مرتين في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25، وفاز إنتر في المباراتين. وانتهت آخر مواجهة بفوز إنتر 2-1 على ملعب سان سيرو في مارس 2025، بعدما فاز 2-0 على ملعب دي كويب في وقت سابق من المواجهة نفسها. ويتفوق إنتر في سجل المواجهات الأربع المعروفة بين الفريقين، رغم أن فينورد حقق فوزًا بنتيجة 1-0 على ملعب سان سيرو في مواجهة بالدوري الأوروبي عام 2002.

وجهاً لوجه

فينوردتعادلإنتر
1
1
2
دوري أبطال أوروبا
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
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فينورد
فينورد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
فينورد badge
فينورد
فينورد
0
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إنتر
إنتر
2
انتهت
الدوري الأوروبي
فينورد badge
فينورد
فينورد
2
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
انتهت
الدوري الأوروبي
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
فينورد badge
فينورد
فينورد
1
انتهت
4الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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