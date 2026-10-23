تمثل هذه المواجهة أول لقاء رسمي على الإطلاق بين الناديين على الساحة الأوروبية. ويسعى كلا الفريقين إلى استعادة توازنه في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد تعرضهما لهزيمتين صعبتين أمام ناديين كبيرين في وقت سابق من البطولة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة فايكنج وصباح إف كي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فايكنج وصباح إف كي في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ مباراة فايكنج وصباح إف كي على ملعب لايس أرينا في ستافنجر يوم الأربعاء، 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 Lyse Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة فايكنج وصباح إف كي في دوري أبطال أوروبا؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة بين فايكنج وصباح إف كي:

قنوات بيع التذاكر الرسمية للنادي: تحقق مباشرة من الموقع الرسمي لنادي فايكنج إف كي للاطلاع على مبيعات أعضاء النادي، وفترات أولوية الشراء لحاملي التذاكر الموسمية، ومواعيد طرح التذاكر للجمهور لمباريات ملعب لايس أرينا (ملعب فايكنج).

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فايكنج وصباح إف كي في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين فايكنج إف كي وصباح إف كي:

1. قنوات النادي الرسمية

الفئة الثالثة (خلف المرميين / المدرج المعتاد لجماهير صاحب الأرض): من 40 إلى 55 يورو

الفئة الثانية (الأركان / المدرج العلوي): من 60 إلى 85 يورو

الفئة الأولى (على جانبي الملعب / المقاعد المميزة): من 90 إلى 140 يورو

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 250 إلى أكثر من 450 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية / العامة: من 240 إلى 265 يورو

تذاكر إعادة البيع لمدرجات خلف المرميين: من 1,850 إلى 2,150 يورو

تذاكر إعادة البيع للمدرجات على جانبي الملعب:من 2,350 إلى أكثر من 3,000 يورو

فايكنج ضد صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فايكنج وصباح إف كي

فاز فايكنج في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت أحدث نتائجه الفوز على ليلستروم 3-0 في الدوري النرويجي الممتاز، كما حقق خلال تلك الفترة فوزًا بنتيجة 8-1 على كريستيانسوند بي كي. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام شتوتجارت بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا. وسجل فايكنج 15 هدفًا واستقبلت شباكه ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز صباح إف كي في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وكانت هزيمته الوحيدة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا. وكانت أحدث نتائجه الفوز على إيميسلي إف كي بنتيجة 3-1 في الدوري الأذربيجاني الممتاز، كما تغلب على زيرا 5-0 خلال الفترة نفسها. وسجل صباح 12 هدفًا واستقبلت شباكه خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فايكنج ضد صباح إف كي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين فايكنج وصباح إف كي. وستكون مباراة الثلاثاء على ملعب لايس أرينا أول لقاء رسمي بين الناديين.