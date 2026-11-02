يستضيف فيردر بريمن فريق هامبورج يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب فونإنفست فيزرشتاديون بمدينة بريمن.

في آخر مواجهة رسمية بينهما، يوم 18 أبريل 2026، فاز فيردر بريمن على هامبورج 3-1 في مباراة بالدوري الألماني أقيمت على ملعب فونإنفست فيزرشتاديون. وقبلها، حقق هامبورج الفوز 3-2 عندما استضاف بريمن في الدوري الألماني في ديسمبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة فيردر بريمن وهامبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فيردر بريمن وهامبورج في الدوري الألماني؟

تقام مباراة فيردر بريمن وهامبورج يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب فونإنفست فيزرشتاديون بمدينة بريمن.

الدوري الألماني - الجولة 10 22 نوفمبر 2026 - 11:30 ويسير-ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة فيردر بريمن وهامبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين فيردر بريمن وهامبورج، تتوفر عدة خيارات بحسب التوافر وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك مراجعة متجر التذاكر الرسمي لنادي فيردر بريمن مباشرة. تُطرح التذاكر الأصلية عادةً لأعضاء النادي أولًا، ثم تُعرض المقاعد المتبقية للبيع للجمهور، وإن كانت المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي الشمال، تنفد تذاكرها سريعًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع في القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيردر بريمن وهامبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين فيردر بريمن وهامبورج اختلافًا كبيرًا بحسب شرائها مباشرة من القنوات الرسمية للنادي أو من سوق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

أماكن الوقوف (الفئة 5 / أماكن الوقوف الآمنة): تبدأ أسعارها الرسمية من نحو 18 إلى 25 يورو ، لكن تذاكر مباريات ديربي الشمال، التي تشهد طلبًا مرتفعًا، تنفد بين أعضاء النادي على الفور تقريبًا.

تبدأ أسعارها الرسمية من نحو ، لكن تذاكر مباريات ديربي الشمال، التي تشهد طلبًا مرتفعًا، تنفد بين أعضاء النادي على الفور تقريبًا. المدرج السفلي والمقاعد العامة (الفئتان 3 و4): تتراوح أسعار المقاعد الرسمية المعتادة عمومًا بين 35 و65 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد الرسمية المعتادة عمومًا بين . المقاعد الوسطى والمقاعد المميزة في المدرج السفلي (الفئتان 1 و2): تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة على طول الملعب والمواجهة له مباشرةً عادةً بين 75 و95 يورو أو أكثر عند شرائها من القنوات الأصلية.

تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة على طول الملعب والمواجهة له مباشرةً عادةً بين عند شرائها من القنوات الأصلية. باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات الرسمية عمومًا من نحو 150 إلى 450 يورو أو أكثر، بحسب صالة الضيافة المتاحة وخدمات الطعام والشراب المشمولة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأصلية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

أماكن الوقوف والأقسام الأقل سعرًا: تبدأ أسعار أقسام المشجعين أو الزوايا العلوية عادةً من نحو 130 إلى 175 يورو بسبب ارتفاع الطلب على مباراة هذه المنافسة البارزة.

تبدأ أسعار أقسام المشجعين أو الزوايا العلوية عادةً من نحو بسبب ارتفاع الطلب على مباراة هذه المنافسة البارزة. المقاعد الجانبية في المدرجين السفلي والعلوي: تتراوح أسعار المقاعد الجانبية المعتادة بين 200 و400 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد الجانبية المعتادة بين . مقاعد الفئة 1 والمقاعد الوسطى المميزة: غالبًا ما تبلغ أسعار المقاعد الجانبية ذات الإطلالة الأفضل 450 إلى 600 يورو أو أكثر.

فيردر بريمن ضد هامبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فيردر بريمن وهامبورج

حقق فيردر بريمن فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا 2-2 مع بادربورن في الدوري الألماني، وقبلها تعادل أيضًا 2-2 مع بوروسيا دورتموند. ويُعد فوزه 3-2 على أوجسبورج وانتصاره 3-1 على لايبزيج أبرز نتائجه خلال هذه السلسلة. وسجل بريمن عشرة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس، وهو سجل يعكس إنتاجه الهجومي وعدم استقراره دفاعيًا.

فاز هامبورج بأربع من آخر خمس مباريات رسمية خاضها قبل هذه المواجهة. فبعد خسارته 5-0 أمام لايبزيج، رد بالفوز على كولن (2-1)، ثم على كوبنهاجن في مباراة ودية (2-0)، وحقق انتصارًا 3-2 خارج أرضه على هوفنهايم، قبل أن يفوز 1-0 على شتوتجارت في مباراته الأخيرة. وسجل هامبورج ثمانية أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، وحقق نتائج إيجابية في مبارياته الثلاث الأخيرة.

فيردر بريمن ضد هامبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين يوم 18 أبريل 2026، حين تغلب فيردر بريمن على هامبورج 3-1 في مباراة بالدوري الألماني على ملعب فونإنفست فيزرشتاديون. وقبلها، فاز هامبورج 3-2 على أرضه في الدوري الألماني في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات موثقة بين الفريقين، التي تشمل مباريات في الدوري الألماني والدرجة الثانية الألمانية ومباراة واحدة من عام 2018، حقق هامبورج فوزين مقابل ثلاثة انتصارات لفيردر بريمن، ليميل سجل المواجهات المباشرة الأخيرة لصالح بريمن.