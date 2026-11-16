يستضيف فياريال فريق صباح إف كيه يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

تمثل هذه المباراة المرتقبة أول مواجهة رسمية على الإطلاق بين فياريال وصباح إف كيه في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويدخل الفريقان هذا اللقاء الأوروبي المهم سعيًا للتقدم في الترتيب، فيما يستضيف فياريال المباراة على أرضه في إسبانيا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة فياريال وصباح إف كيه، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فياريال وصباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة فياريال وصباح إف كيه على ملعب لا سيراميكا في فياريال يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 12:45 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال وصباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة فياريال وصباح إف كيه المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال أو شباك التذاكر في الملعب الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة في منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال وصباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة فياريال وصباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

فوندو (المدرجات خلف المرميين / المدرجات المنحنية): نحو 30 إلى 50 يورو .

نحو . بريفيرينسيا (المدرجات الجانبية): نحو 55 إلى 95 يورو .

نحو . تريبونا (المدرج الرئيسي / أقسام كبار الشخصيات): نحو 100 إلى 150 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

فوندو (المدرجات خلف المرميين / المدرجات المنحنية): تبدأ الأسعار عادةً من نحو 420 إلى 530 يورو .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . بريفيرينسيا (المدرجات الجانبية): تتراوح الأسعار عادةً بين 550 و850 يورو .

تتراوح الأسعار عادةً بين . تريبونا (المدرج الرئيسي / أقسام كبار الشخصيات): تتراوح الأسعار عادةً بين 900 و1,650 يورو فأكثر.

فياريال ضد صباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وصباح إف كيه

يدخل فياريال هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على خيتافي في الدوري الإسباني يوم 8 نوفمبر، وحافظ خلالها على نظافة شباكه، ما منحه بعض الثقة بعد سلسلة صعبة. وقبل ذلك، خسر 6-0 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم 0-1 أمام إسبانيول في الدوري. وفاز فياريال أيضًا على سي دي ماناكور 5-0 في كأس ملك إسبانيا، وحقق انتصارًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على فالنسيا خلال هذه الفترة، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة في المباريات الخمس.

يصل صباح إف كيه بعد هزيمتين وتعادلين ودون أي فوز في آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 مع شاماخي إف كيه في الدوري الأذربيجاني الممتاز، بعدما خسر قبلها 4-1 أمام فيكينغ في دوري أبطال أوروبا. وشملت نتائجه السابقة الخسارة 3-2 أمام توران توفوز، والتعادل 0-0 مع قره باغ إف كيه، والخسارة 1-2 أمام بوروسيا دورتموند في أوروبا. وسجل صباح خمسة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

فياريال ضد صباح إف كيه: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين فياريال وصباح إف كيه. وستكون هذه أول مواجهة موثقة بينهما في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.