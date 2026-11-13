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كيفية الحصول على تذاكر مباراة فياريال وريال سوسيداد: أسعار التذاكر في الدوري الإسباني، تفاصيل المباراة، البيع في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
فياريال
ريال سوسييداد
الدوري الإسباني

يواجه فياريال ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يستضيف فياريال ريال سوسيداد يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

في آخر مواجهة بينهما يوم 20 مارس 2026، حقق فياريال فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-1 على ريال سوسيداد على ملعب لا سيراميكا. وفي وقت سابق من موسم 2025–26، انتزع فياريال أيضًا فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 خارج أرضه أمام ريال سوسيداد على ملعب ريالي أرينا.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته لشراء تذاكر مباراة فياريال وريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة فياريال وريال سوسيداد على ملعب لا سيراميكا في فياريال يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

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الدوري الإسباني - الجولة 15
لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة فياريال وريال سوسيداد المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الشراء مباشرة عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لفياريال وريال سوسيداد، وهي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على مقاعد بسعرها الأصلي.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة فياريال وريال سوسيداد المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • الدخول العام / المدرجات خلف المرميين (فوندو نورتي / فوندو سور): تتراوح الأسعار عادةً بين نحو 30 و50 يورو.
  • المدرجات الجانبية (لاتيرال): تتراوح الأسعار عمومًا بين 50 و90 يورو.
  • المدرج الرئيسي (تريبونا): تتراوح الأسعار بين 90 و150 يورو أو أكثر.

فياريال وريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وريال سوسيداد

حقق فياريال فوزين دون أي تعادل، مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه الخسارة 6-0 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، كما خسر 1-0 أمام إسبانيول في الدوري الإسباني. وعلى الجانب الإيجابي، يُظهر فوزه 5-0 على سي دي ماناكور في كأس ملك إسبانيا وانتصاره 2-1 خارج أرضه أمام فالنسيا أنه لا يزال قادرًا على تقديم أداء جيد. وسجل فياريال تسعة أهداف واستقبل عشرة في تلك المباريات الخمس.

حقق ريال سوسيداد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وتعادل مؤخرًا 1-1 مع ليون في الدوري الأوروبي، بعدما كان قد تغلب على ليفانتي 2-1 في الدوري الإسباني وليلستروم 6-0 في منافسات أوروبية. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في الدوري. وسجل ريال سوسيداد 15 هدفًا واستقبل 10 أهداف في تلك المباريات الخمس.

فياريال

فياريال - المستوى

فالنسيا
ف1-2
CDM
ف0-5
إسبانيول
خ0-1
سان جيرمان
خ0-6
خيتافي
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
ريال سوسييداد

ريال سوسييداد - المستوى

ليلستروم
ف0-6
ليفانتي
ف2-1
أتلتيك بيلباو
خ2-1
ليون
ت1-1
فاييكانو
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فياريال وريال سوسيداد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، وفاز فيها فياريال 3-1 على ملعب لا سيراميكا في الدوري الإسباني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز فياريال ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة، فيما حقق ريال سوسيداد انتصارًا واحدًا، بنتيجة 1-0 على ملعب ريالي أرينا في يناير 2025. وبلغ إجمالي الأهداف في تلك المباريات الخمس 12 هدفًا لفياريال وسبعة أهداف لريال سوسيداد.

وجهاً لوجه

فياريالتعادلريال سوسييداد
3
1
1
الدوري الإسباني
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فياريال
فياريال
3
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ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
2
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فياريال
فياريال
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فياريال
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ريال سوسييداد
2
انتهت
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ريال سوسييداد
1
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فياريال
فياريال
0
انتهت
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ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
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فياريال
3
انتهت
11الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

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