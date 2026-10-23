تعد هذه المباراة مواجهة أوروبية مثيرة للاهتمام، إذ لم يسبق للناديين أن التقيا في مباراة رسمية ضمن مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة فياريال وباريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة فياريال وباريس سان جيرمان على ملعب لا سيراميكا في فياريال يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تتاح أمام المشجعين عدة خيارات رئيسية للحصول على تذاكر مباراة فياريال وباريس سان جيرمان المقبلة في دوري أبطال أوروبا، التي تقام على ملعب لا سيراميكا:

المواقع الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة الموقعين الرسميين لفياريال وباريس سان جيرمان مباشرة. وعادةً ما يكون هذا الخيار المصدر الرئيسي للتذاكر بأسعارها الأصلية، لكن الحصول على تذاكر المباريات الأوروبية البارزة يتطلب غالباً عضوية النادي أو نقاط الولاء، كما تنفد سريعاً في كثير من الأحيان.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرجات خلف المرمى (فوندو نورتي / سور): من 30 إلى 50 يورو للمستويين العلوي والسفلي، وهي الخيارات الأقل سعراً لمشاهدة المباراة.

مدرجات لاتيرال / بريفيرينسيا: من 60 إلى 110 يورو للمقاعد متوسطة السعر على جانبي الملعب.

مدرجات تريبونا المركزية: من 120 إلى أكثر من 200 يورو للمقاعد المميزة في المدرج الرئيسي.

المقصورات الفاخرة وخدمات الضيافة: من 250 إلى أكثر من 500 يورو للباقات الفاخرة ذات المزايا الحصرية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الرئيسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

مقاعد المستوى العلوي / زوايا الملعب: تبدأ الأسعار من نحو 240 إلى 320 يورو لتذاكر الدخول العادية ذات خيارات المشاهدة الأساسية.

المقاعد على جانبي الملعب / أقسام المستوى السفلي: تتراوح الأسعار بين 350 يورو و 650 يورو مع ارتفاع الطلب على مباريات دور المجموعات البارزة.

باقات إعادة البيع الفاخرة وكبار الشخصيات: غالباً ما تتجاوز أسعارها 1000 إلى أكثر من 1500 يورو بحسب موقع المقاعد المحدد ومدى توافرها في السوق.

فياريال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وباريس سان جيرمان

حقق فياريال انتصارين دون أي تعادل، وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الرسمية الخمس الأخيرة. وكانت أحدث مبارياته فوزاً على ليفانتي بنتيجة 3-1 على أرضه في الدوري الإسباني، بعد انتصاره خارج أرضه على مالاجا بنتيجة 1-3. وشملت الهزائم الثلاث خلال تلك الفترة خسارته أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، وأمام ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 2-3 في الدوري الإسباني. وسجل فياريال عشرة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال المباريات الخمس.

حقق باريس سان جيرمان ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً، وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على مارسيليا بنتيجة 1-2 في الدوري الفرنسي، كما تغلب على بريست بنتيجة 1-0 خارج أرضه. وبرز خلال تلك الفترة فوزه على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام موناكو بنتيجة 2-1. وسجل باريس سان جيرمان 12 هدفاً واستقبلت شباكه ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فياريال ضد باريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لم تُقدَّم بيانات عن المواجهات المباشرة بين فياريال وباريس سان جيرمان لهذه المباراة. وسيُحدَّث سجل لقاءاتهما السابقة عند توافره.