تفوق فياريال في آخر خمس مواجهات جمعته بإسبانيول في الدوري الإسباني، إذ حقق أربعة انتصارات مقابل فوز واحد لإسبانيول. وأقيمت أحدث مباراة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 9 فبراير 2026، حين حقق فياريال فوزًا مقنعًا بنتيجة 4-1 على ملعب لا سيراميكا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة فياريال وإسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 11 30 أكتوبر 2026 - 16:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي فياريال: الشراء مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لفياريال هو الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي، خصوصًا إذا أُقيمت المباراة على ملعبه، لا سيراميكا.

الموقع الرسمي لنادي إسبانيول: إذا كنت تبحث عن التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف أو عن تذاكر مباراة الإياب التي يستضيفها إسبانيول، فيمكنك زيارة موقع التذاكر الرسمي للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني، بحسب القنوات الرسمية للناديين ومنصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية (مدرجات فوندو ولاتيرال): من 30 إلى 50 يورو

مقاعد المدرج المركزي ومدرج تريبونا: من 70 إلى أكثر من 110 يورو، بحسب الفئة المحددة وتوافر المقاعد في الصف المحدد

مناطق كبار الشخصيات والضيافة المميزة: من 150 إلى أكثر من 300 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع التابعة للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية والزوايا: تبدأ من نحو 45 إلى 55 يورو

المقاعد المميزة على جانبي الملعب: من 130 إلى أكثر من 180 يورو

باقات الضيافة مرتفعة الطلب والمقاعد المميزة المعاد بيعها:من 200 إلى أكثر من 800 يورو ، بحسب الزيادات السعرية التي تفرضها المنصة والتذاكر المتبقية

فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وإسبانيول

يخوض فياريال هذه المباراة بعدما حقق انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث مبارياته فوزًا على ليفانتي بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني، كما تغلب على ملقة خارج أرضه بالنتيجة نفسها في وقت سابق من تلك السلسلة. وجاءت هزائمه أمام ريال بيتيس، وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وديبورتيفو دي آ كورونيا. وسجل فياريال عشرة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

حقق إسبانيول فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وكانت أفضل نتائجه خلال تلك الفترة الفوز 2-0 على أوساسونا خارج أرضه، بينما انتهت أحدث مبارياته بخسارته على ملعبه 3-1 أمام إلتشي. وخسر أيضًا 2-1 أمام رايو فاييكانو و2-1 أمام ريال سوسيداد. وسجل إسبانيول ستة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

فياريال وإسبانيول: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 9 فبراير 2026، حين فاز فياريال 4-1 على ملعب لا سيراميكا. وفي آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز فياريال أربع مرات مقابل انتصار واحد لإسبانيول، وحقق الغواصة الصفراء خلال تلك السلسلة فوزين بنتيجتي 1-0 و4-2 أيضًا. وجاء فوز إسبانيول الوحيد في هذه السلسلة عندما استضاف فياريال في نوفمبر 2025، وانتصر عليه 2-0.