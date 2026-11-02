يستضيف فولهام نيوكاسل يونايتد يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب كرافن كوتيج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما، يوم 24 مايو 2026، حقق فولهام فوزًا بنتيجة 2-0 على نيوكاسل يونايتد في كرافن كوتيج. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في جميع المسابقات، يتفوق نيوكاسل بفارق ضئيل بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لفولهام.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد على ملعب كرافن كوتيج في لندن يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 10:00 كرافن كوتيج

كيف تشتري تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إذا كنت ترغب في الحصول على تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة على ملعب كرافن كوتيج يوم 7 نوفمبر 2026، فتتوفر عدة خيارات للشراء بحسب تفضيلك:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية لشراء التذاكر العادية هي عبر الموقع الرسمي لنادي فولهام مباشرة. ويتطلب ذلك عادةً إنشاء حساب عضوية مجاني أو مدفوع لدى النادي، وتُطرح التذاكر على مراحل بحسب فئات العضوية وسجل حضور المباريات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيج بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية للبالغين لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيج تتراوح عادةً بين 35 جنيهًا إسترلينيًا و100 جنيه إسترليني أو أكثر ، بحسب مستوى المقاعد وفئة المباراة، مثل مدرج جوني هاينز أو مدرج ريفرسايد أو المدرجات خلف المرميين.

لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيج تتراوح عادةً بين ، بحسب مستوى المقاعد وفئة المباراة، مثل مدرج جوني هاينز أو مدرج ريفرسايد أو المدرجات خلف المرميين. باقات الضيافة الرسمية وكبار الشخصيات تبدأ أسعارها من نحو 225 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص، وتوفر دخولًا إلى صالات بمستوى أعلى ومقاعد مبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية لهذه المباراة بسعر يقارب 75 جنيهًا إسترلينيًا في المستويات العلوية أو المدرجات خلف المرميين.

لهذه المباراة بسعر يقارب في المستويات العلوية أو المدرجات خلف المرميين. تدور الأسعار في المتوسط حول 189 جنيهًا إسترلينيًا، وترتفع أسعار المقاعد المميزة أو المطلة على الملعب من الجانبين بحسب الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج فولهام ونيوكاسل يونايتد الأخيرة

حقق فولهام فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 0-0 مع ليفربول في مباراة سابقة ضمن هذه السلسلة. وجاء فوز فولهام الوحيد في كأس كاراباو على وست هام يونايتد بنتيجة 2-3. وسجل فولهام ستة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

حقق نيوكاسل ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 سبتمبر، كما تغلب على توتنهام هوتسبير 2-0 في مباراة سابقة ضمن هذه السلسلة. وجاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-1 أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل نيوكاسل عشرة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 مايو 2026، حين تغلب فولهام على نيوكاسل يونايتد 2-0 على ملعب كرافن كوتيج. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بين الفريقين، حقق نيوكاسل ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لفولهام، وقد التقيا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو. وسجل نيوكاسل سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل تسعة أهداف لفولهام.