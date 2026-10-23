تمثل المباراة المقبلة مواجهة أوروبية مثيرة للاهتمام، إذ لا توجد مواجهة رسمية سابقة مسجلة بين الناديين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يدخل ليفربول المباراة بمستوى قوي في مختلف المسابقات، بعدما أظهر قدرة لافتة على تجاوز الصعوبات وثباتًا في الأداء، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو على الصعيد القاري.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة فنربخشة وليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة فنربخشة وليفربول في مجمع تشوباني ستاديوم فنربخشة شوكرو سراج أوغلو الرياضي بإسطنبول، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 12:45 شكري سراج أوغلو

كيف تشتري تذاكر مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة بين فنربخشة وليفربول على ملعب شوكرو سراج أوغلو:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة التذاكر الرسمية لفنربخشة: بصفته الفريق المضيف، يتولى فنربخشة بيع التذاكر مباشرة عبر بوابته الرسمية ونظام باسوليغ. وغالبًا ما تتطلب أولوية الشراء وإتاحة الوصول إلى التذاكر عضوية النادي أو بطاقة باسوليغ مرتبطة بالفريق.

الموقع الرسمي لليفربول: يحصل ليفربول على حصة مخصصة من التذاكر لمشجعيه المسافرين. ويمكن لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء المستوفين لمعايير النادي تقديم طلبات الشراء أو شراء التذاكر عبر بوابة ليفربول الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر : إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية في منصات إعادة البيع مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين فنربخشة وليفربول بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية أو سوق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية وتذاكر المدرجات العلوية: تتراوح عادةً بين 40 و90 يورو ، وإن كانت المباريات الكبرى غالبًا ما تدفع أسعار التذاكر العادية التي يبيعها النادي إلى الحد الأعلى من هذا النطاق.

مقاعد المدرجات السفلية والمقاعد المميزة: تتراوح عمومًا بين 90 و150 يورو .

باقات الضيافة: تبدأ عمومًا من نحو 150 يورو وتصل إلى 300 يورو فأكثر عند شرائها مباشرةً ضمن التذاكر التي يطرحها الناديان.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية التي يطرحها الناديان، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

التذاكر العادية وتذاكر المدرجات العلوية: تبدأ أسعارها من نحو 210 إلى 230 يورو ، مدفوعةً بالطلب الكبير على هذه المواجهة الأوروبية المهمة.

مقاعد المدرجات السفلية والمقاعد الجانبية: تتراوح أسعار المقاعد البارزة في المدرجات السفلية، مثل أقسام مدرج سبور توتو أو المدرج الشمالي، غالبًا بين 550 و600 يورو فأكثر .

إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تذاكر الضيافة المميزة غالبًا من أكثر من 5400 يورو ، بحسب الباقة المحددة وتوافرها على المنصة.

فنربخشة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فنربخشة وليفربول

حقق فنربخشة فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا دون أهداف مع غازي عنتاب في الدوري التركي الممتاز، بعد تعادله 1-1 مع روما في دوري أبطال أوروبا. وكان أبرز نتائج تلك الفترة فوزه الكاسح 8-0 على أيوب سبور، وإن كانت خسارته 2-1 أمام بشكتاش في وقت سابق منها تظهر أنه ليس بمنأى عن التعثر محليًا. وسجل فنربخشة 12 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف في تلك المباريات الخمس.

يدخل ليفربول المباراة بمستوى قوي، بعدما فاز بأربع من آخر خمس مباريات له وتعادل في واحدة. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 1-0 خارج أرضه على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على توتنهام هوتسبير 3-1 في كأس كاراباو خلال تلك الفترة. وحقق ليفربول فوزًا 2-1 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة أظهرت قدرته على قلب تأخره. وكان التعادل 0-0 مع فولهام التعثر الوحيد في سلسلة نتائج قوية بخلاف ذلك.

فنربخشة ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين فنربخشة وليفربول في السجلات المقدمة. ولم يلتقِ الناديان في مباريات أوروبية رسمية حديثة ضمن مجموعة البيانات، لذا تمثل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا بإسطنبول فصلًا جديدًا في تنافسهما القاري.