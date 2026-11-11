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الدوري الإيطالي
team-logoفروسينوني
بينيتو ستيرب
team-logoإنتر
Book Frosinone vs Inter Tickets
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كيفية الحصول على تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر: الأسعار في الدوري الإيطالي، ومعلومات المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
فروسينوني
إنتر
الدوري الإيطالي

يواجه فروزينوني إنتر في الدوري الإيطالي. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يستضيف فروزينوني فريق إنتر يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب بينيتو ستيربي في فروزينوني.

أقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في مايو 2024، حين حقق إنتر فوزًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 5-0. وفي آخر خمس مواجهات بينهما، سجل إنتر 14 هدفًا، بينما لم يستقبل سوى هدف واحد من فروزينوني.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لشراء تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة فروزينوني وإنتر على ملعب بينيتو ستيربي في فروزينوني يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

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الدوري الإيطالي - الجولة 14
بينيتو ستيرب

كيف تشتري تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي؟

إليكم الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر الموقعين الرسميين للناديين. وتتولى بوابة التذاكر الرسمية لنادي فروزينوني كالcio بيع تذاكر الفريق المضيف والتذاكر المتاحة للجمهور العام، بينما توفر منصة تذاكر نادي إنترناسيونالي ميلانو خيارات لمدرجات الفريق الضيف وأعضاء النادي عمومًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • تذاكر الدخول العامة العادية: تتراوح عادةً بين 25 يورو و60 يورو بحسب الفئة.
  • المقاعد المميزة: تتراوح أسعارها بين 80 و150 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

  • المقاعد العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 292 يورو.
  • المقاعد المميزة: نحو 521 يورو، بحسب موقع المقعد وحجم الطلب الإجمالي على المباراة.

فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج فروزينوني وإنتر الأخيرة

يدخل فروزينوني المباراة بسجل قوي مؤخرًا، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 أمام تورينو، كما سجل خمسة أهداف في فوزه 5-1 على ليتشي. وسجل 18 هدفًا واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس، بما فيها تعادله 4-4 مع أتالانتا، الذي أبرز خطورته الهجومية وهشاشته الدفاعية معًا. أما هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة فكانت أمام نابولي بنتيجة 3-0.

فاز إنتر في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة أمام ميلان بنتيجة 3-1 في ديربي ديلا مادونينا. وقبل تلك الخسارة، تغلب فريق كيفو على فينيزيا 2-0، وفيورنتينا 2-1، وشاختار دونيتسك 1-0 في دوري أبطال أوروبا، كما فاز خارج أرضه على بولونيا 3-1. وسجل ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

فروسينوني

فروسينوني - المستوى

ساسوولو
ف4-2
أتالانتا
ت4-4
ليتشي
ف5-1
تورينو
ف2-0
كالياري
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
15/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
إنتر

إنتر - المستوى

فيورنتينا
ف2-1
فينيزيا
ف0-2
ميلان
خ3-1
فينورد
ف0-3
كومو
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فروزينوني وإنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين مباراة في الدوري الإيطالي أُقيمت في مايو 2024، وفاز فيها إنتر 5-0 على ملعب بينيتو ستيربي. وفاز إنتر بجميع المواجهات الخمس المباشرة الأخيرة المسجلة بينهما، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا هدفًا واحدًا فقط. ولم يحصد فروزينوني أي نقطة في أي من تلك المباريات.

وجهاً لوجه

فروسينونيتعادلإنتر
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0
5
الدوري الإيطالي
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فروسينوني
فروسينوني
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إنتر
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إنتر
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فروسينوني
فروسينوني
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فروسينوني
فروسينوني
1
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إنتر
3
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الدوري الإيطالي
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إنتر
إنتر
3
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فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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فروسينوني
فروسينوني
0
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إنتر
إنتر
1
انتهت
1الأهداف المسجلة14
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

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