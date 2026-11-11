يستضيف فروزينوني فريق إنتر يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب بينيتو ستيربي في فروزينوني.

أقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في مايو 2024، حين حقق إنتر فوزًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 5-0. وفي آخر خمس مواجهات بينهما، سجل إنتر 14 هدفًا، بينما لم يستقبل سوى هدف واحد من فروزينوني.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لشراء تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة فروزينوني وإنتر على ملعب بينيتو ستيربي في فروزينوني يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 12:00 بينيتو ستيرب

كيف تشتري تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي؟

إليكم الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر الموقعين الرسميين للناديين. وتتولى بوابة التذاكر الرسمية لنادي فروزينوني كالcio بيع تذاكر الفريق المضيف والتذاكر المتاحة للجمهور العام، بينما توفر منصة تذاكر نادي إنترناسيونالي ميلانو خيارات لمدرجات الفريق الضيف وأعضاء النادي عمومًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العامة العادية: تتراوح عادةً بين 25 يورو و 60 يورو بحسب الفئة.

تتراوح عادةً بين و بحسب الفئة. المقاعد المميزة: تتراوح أسعارها بين 80 و150 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 292 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد المميزة: نحو 521 يورو، بحسب موقع المقعد وحجم الطلب الإجمالي على المباراة.

فروزينوني وإنتر في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج فروزينوني وإنتر الأخيرة

يدخل فروزينوني المباراة بسجل قوي مؤخرًا، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 أمام تورينو، كما سجل خمسة أهداف في فوزه 5-1 على ليتشي. وسجل 18 هدفًا واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس، بما فيها تعادله 4-4 مع أتالانتا، الذي أبرز خطورته الهجومية وهشاشته الدفاعية معًا. أما هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة فكانت أمام نابولي بنتيجة 3-0.

فاز إنتر في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة أمام ميلان بنتيجة 3-1 في ديربي ديلا مادونينا. وقبل تلك الخسارة، تغلب فريق كيفو على فينيزيا 2-0، وفيورنتينا 2-1، وشاختار دونيتسك 1-0 في دوري أبطال أوروبا، كما فاز خارج أرضه على بولونيا 3-1. وسجل ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

فروزينوني وإنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين مباراة في الدوري الإيطالي أُقيمت في مايو 2024، وفاز فيها إنتر 5-0 على ملعب بينيتو ستيربي. وفاز إنتر بجميع المواجهات الخمس المباشرة الأخيرة المسجلة بينهما، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا هدفًا واحدًا فقط. ولم يحصد فروزينوني أي نقطة في أي من تلك المباريات.