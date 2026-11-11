يستضيف فرايبورج نظيره هوفنهايم يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب أوروبا بارك في فرايبورج.

في آخر مواجهة بينهما، في فبراير 2026، حقق هوفنهايم فوزًا حاسمًا على فرايبورج بنتيجة 3-0 على أرضه في الدوري الألماني. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 في مباراة متكافئة على ملعب أوروبا بارك في سبتمبر 2025.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فرايبورج وهوفنهايم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فرايبورج وهوفنهايم في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة فرايبورج وهوفنهايم على ملعب أوروبا بارك في فرايبورج يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 5 ديسمبر 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة فرايبورج وهوفنهايم في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة فرايبورج وهوفنهايم في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة الموقعين الرسميين لفرايبورج وهوفنهايم مباشرةً. ويتولى الناديان البيع المباشر، والبيع المسبق للأعضاء، وطرح التذاكر بمختلف فئاتها المعتادة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرايبورج وهوفنهايم في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة فرايبورج وهوفنهايم في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف ومدرجات المشجعين: تتراوح عادةً بين نحو 15 و25 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . فئات المقاعد العادية: تتراوح عمومًا بين نحو 35 و75 يورو .

تتراوح عمومًا بين نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من 150 إلى 300 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هب ، التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد الأقل تكلفة وفي المدرجات العلوية: تبدأ عادةً من نحو 60 إلى 95 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . الفئات المتوسطة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها بين 100 و250 يورو .

تتراوح أسعارها بين . المقاعد المميزة والمدرجات مرتفعة الطلب: تتراوح أسعارها غالبًا من 300 إلى أكثر من 500 يورو.

فرايبورج ضد هوفنهايم في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فرايبورج وهوفنهايم

يدخل فرايبورج هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعرض لهزيمتين، دون أي تعادل، في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وفاز في أحدث مبارياته خارج أرضه على طرابزون سبور بنتيجة 1-0 في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تغلب على أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني. وجاءت الهزيمتان في تلك السلسلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 وموناكو بنتيجة 3-0. وسجل فرايبورج ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال المباريات الخمس.

حقق هوفنهايم انتصارين وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الأوروبي. وبرز خلال تلك الفترة فوزه 3-0 على ليون في المسابقة الأوروبية، وانتصاره بالنتيجة نفسها على باير ليفركوزن في الدوري الألماني. وفي المقابل، كانت أبرز نتائجه السلبية الخسارة 2-0 أمام فيردر بريمن، والهزيمة أمام هولشتاين كيل بركلات الترجيح في كأس ألمانيا. وسجل هوفنهايم سبعة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

فرايبورج ضد هوفنهايم: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في فبراير 2026، حين فاز هوفنهايم 3-0 على أرضه في الدوري الألماني. وقبل ذلك، تعادل فرايبورج وهوفنهايم 1-1 في فرايبورج في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الألماني، فاز فرايبورج مرتين وهوفنهايم مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.