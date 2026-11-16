يستضيف فيكينج فريق فينورد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب لايس أرينا في ستافنجر.

تمثل هذه المباراة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا أول مواجهة رسمية على الإطلاق بين فيكينج إف كي النرويجي وفينورد الهولندي. ويدخل الفريقان هذا اللقاء المهم في مرحلة الدوري بحثًا عن تحول في نتائجهما، بعدما واجها بداية صعبة في مشواريهما الأوروبيين.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة فيكينج وفينورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فيكينج وفينورد في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة فيكينج وفينورد على ملعب لايس أرينا في ستافنجر يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 12:45 Lyse Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة فيكينج وفينورد في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة فيكينج وفينورد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي للنادي (فيكينج إف كي): الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا وموثوقية للحصول على التذاكر هي بوابة التذاكر الرسمية لفيكينج إف كي. وعادةً ما يحظى حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي بالأولوية خلال فترات البيع المسبق الحصرية، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور.

الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا وموثوقية للحصول على التذاكر هي بوابة التذاكر الرسمية لفيكينج إف كي. وعادةً ما يحظى حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي بالأولوية خلال فترات البيع المسبق الحصرية، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور. التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير الفريق الضيف (فينورد): إذا كنت من مشجعي الفريق الهولندي الضيف، فيجب شراء التذاكر مباشرة عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لفينورد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيكينج وفينورد في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر مباراة فيكينج وفينورد في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين نحو 40 و90 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . البيع المسبق للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية: تبدأ أسعاره من نحو 35 إلى 75 يورو.

تبدأ أسعاره من نحو باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عادةً من نحو 250 إلى 500 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات خلف المرميين / المدرجات العلوية: تبدأ من نحو 2150 إلى 2400 يورو .

تبدأ من نحو . المدرجات الجانبية / أقسام المقاعد المميزة: تُعرض كثيرًا بأسعار تبدأ من 2900 إلى 3000 يورو فأكثر.

فيكينج ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فيكينج وفينورد

فاز فيكينج بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وخسر اثنتين. وكانت آخر نتائجه الفوز على كيه إف يو إم بنتيجة 5-1 في الدوري النرويجي، إذ أعقب انتصاره على صباح إف كي بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا بذلك الفوز المحلي المريح. وسجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكن خسارته 3-2 أمام بودو/جليمت و3-1 أمام أستون فيلا في أوروبا تُظهر أنه لا يزال عرضة للهزيمة أمام الفرق القوية.

حقق فينورد فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 5-3 أمام إس سي هيرنفين في الدوري الهولندي، بعد هزيمته 3-0 أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. وسجل سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تبرز الهشاشة الدفاعية التي يعاني منها فريق فان برونكهورست حاليًا.

فيكينج ضد فينورد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين فيكينج وفينورد. وتمثل هذه المباراة على ملعب لايس أرينا لقاءً نادرًا بين الناديين على هذا المستوى.