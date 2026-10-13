يستضيف فالنسيا فريق فياريال يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب ميستايا في فالنسيا.

خلال 52 مواجهة رسمية بين الفريقين في الدوري الإسباني، يتفوق فياريال بفارق طفيف في المواجهات المباشرة، إذ حقق 23 فوزًا مقابل 18 لفالنسيا، فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل. وفي آخر لقاء جمعهما بالدوري الإسباني يوم 22 فبراير 2026، فاز فياريال على فالنسيا 2-1 على ملعب لا سيراميكا.

يقدم لكم موقع جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة فالنسيا وفياريال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة فالنسيا وفياريال على ملعب ميستايا في فالنسيا يوم السبت 24 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 10 24 أكتوبر 2026 - 12:30 ميستايا

كيف تشتري تذاكر مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا:

1. القنوات الرسمية للنادي

بوابة التذاكر الرسمية لنادي فالنسيا: الخيار الأكثر مباشرة وأمانًا هو شراء تذاكر الدخول العام أو تذاكر كبار الشخصيات عبر الموقع الرسمي لنادي فالنسيا. وتُطرح التذاكر عادةً أولًا للأعضاء الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية، قبل إتاحتها للجمهور مع اقتراب موعد المباراة.

شبابيك تذاكر ملعب ميستايا: يمكن شراء التذاكر الورقية مباشرةً من شبابيك التذاكر في ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا خلال الأيام التي تسبق المباراة أو في يومها، حسب توافرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا بحسب جهة الشراء وفئة المقاعد التي تختارها:

1. القنوات الرسمية للنادي

تقع أسعار تذاكر الدخول العام العادية المباعة مباشرةً عبر القنوات الرسمية لنادي فالنسيا عادةً ضمن الفئات التالية:

الفئة 3 / خلف المرميين (الأقسام العلوية من غول نورتي وغول سور): 30–45 يورو

الفئة 2 / المدرجات الجانبية العلوية (بريفيرينتي / تريبونا ألتا): 45–65 يورو

الفئة 1 / المدرجات الجانبية السفلية (تريبونا / المدرج الرئيسي): 65–90 يورو

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من 180 يورو وتصل إلى 800 يورو أو أكثر (تشمل مقاعد مبطنة، وإمكانية دخول صالة الضيافة، وخدمات تقديم الطعام)

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أسعار المقاعد الأقل تكلفة: نحو 45–60 يورو

متوسط سعر التذكرة العادية: نحو 170–180 يورو

المقاعد المميزة والإطلالات المركزية: 200–350 يورو أو أكثر

فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فالنسيا وفياريال

حقق فالنسيا فوزًا واحدًا، ولم يتعادل، وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وجاء انتصاره الوحيد في تلك السلسلة خارج أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس، لكن هزائمه أمام ريال سوسييداد (2-3)، وإشبيلية (1-0)، وبرشلونة (0-5)، وديبورتيفو لاكورونيا (3-1) تُظهر حجم المشكلة. وسجل فالنسيا خمسة أهداف واستقبل 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

حقق فياريال فوزين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على ليفانتي 3-1 على أرضه، بعدما انتصر على مالاجا 1-3 خارج أرضه. وقبل هذين الفوزين، خسر أمام ريال بيتيس وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وديبورتيفو لاكورونيا. وسجل فياريال 11 هدفًا واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

فالنسيا وفياريال: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في فبراير 2026، حين فاز فياريال على فالنسيا 2-1 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، فاز فالنسيا 2-0 على ملعب ميستايا في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، حقق فياريال ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لفالنسيا، فيما انتهت مباراة بالتعادل. ومع ذلك، ظلت المواجهات متقاربة باستمرار، وحُسمت عدة مباريات بفارق هدف واحد.