تُضمن الأجواء الحماسية دائمًا عندما يلتقي أكبر ناديين في تركيا، جلطة سراي وفنربخشة، في إسطنبول، سواء في ملعب علي سامي ين (رامس بارك) أو ملعب شكري سراج أوغلو. ويستضيف جلطة سراي مباراة «ديربي القارتين» المرتقبة يوم الإثنين 26 أكتوبر، ويمكنك حضور هذه المواجهة الكبرى في الدوري التركي الممتاز بحجز تذكرتك اليوم.

يسعى جلطة سراي إلى إحراز لقب الدوري التركي للمرة الخامسة تواليًا، في إنجاز قياسي، هذا الموسم، لكنه يتوقع منافسة قوية من غريمه في المدينة وغيره. ورغم أن فنربخشة لم يُتوّج بطلًا منذ موسم 2013/14، فإنه لا يزال ينافس على الألقاب، بعدما حلّ ثانيًا في المواسم الخمسة الماضية من الدوري التركي الممتاز.

ومع استعداد نجوم مثل فيكتور أوسيمين، ورافائيل لياو، وباريش يلماز، وماسون جرينوود، وماتيو جندوزي لخوض المباراة، يُنتظر أن تكون المواجهة المقبلة بين عملاقي إسطنبول مناسبة أخرى لا تُفوّت.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباراة جلطة سراي وفنربخشة المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام المباراة المقبلة بين جلطة سراي وفنربخشة؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) الملعب (الموقع) التذاكر الإثنين 26 أكتوبر الدوري التركي الممتاز: جلطة سراي ضد فنربخشة (9:30 مساءً بتوقيت تركيا) رامس بارك (إسطنبول) التذاكر 20 أو 21 أو 22 مارس الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد جلطة سراي (يُحدّد لاحقًا) ملعب شكري سراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر جلطة سراي ضد فنربخشة

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة «ديربي القارتين» بين جلطة سراي وفنربخشة في رامس بارك عبر الإنترنت من خلال «باسو»، المنصة المركزية الرسمية للتذاكر في تركيا.

ومن المتوقع طرح تذاكر المباراة المقبلة، المقررة يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، عبر القنوات الرسمية قبل موعدها بثلاثة إلى خمسة أيام.

لكن نظرًا إلى أن هذه المواجهة من أكثر مباريات المنافسة طلبًا على التذاكر في العالم، فإن الحصول على مقعد عبر القنوات الرسمية يتطلب المرور بمراحل أولوية صارمة يحددها النادي.

مرحلة الأولوية : تُفتح أولًا وحصريًا لحاملي بطاقات النادي المميزة، مثل بطاقات GSPlus Premium أو GSPara، ولأعضاء النادي الرسميين.

حاملو بطاقات باسوليغ الخاصة بجلطة سراي : تُفتح بعدها للمشجعين العاديين الذين يحملون بطاقة باسوليغ مسجلة باسم جلطة سراي.

البيع للجمهور العام : يُفتح أخيرًا فقط إذا تبقت أي تذاكر. ونظرًا إلى أن حاملي التذاكر الموسمية يشغلون نسبة كبيرة من سعة رامس بارك، التي تتجاوز 53 ألف متفرج، فإن التذاكر المتاحة للديربي محدودة للغاية، ونادرًا ما تصل، إن وصلت أصلًا، إلى مرحلة البيع للجمهور العام.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباراة جلطة سراي وفنربخشة من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هاب أحد أبرز مواقع بيع التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جلطة سراي ضد فنربخشة؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لديربي جلطة سراي وفنربخشة في رامس بارك بين 2,500 ليرة تركية للمقاعد الأقل سعرًا و55,000 ليرة تركية لفئات كبار الشخصيات فائقة التميز (من 45 إلى 1000 يورو).

ونظرًا إلى حجم هذه المواجهة، تمثل هذه الأسعار ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بمباريات الدوري التركي الممتاز المعتادة.

ويوضح تصنيف الأسعار الرسمي الذي نشره النادي تكلفة المقاعد في كل فئة:

المدرج الغربي (باتي) : يضم فئات Premium وDelux وLux وClassic. وهو المدرج الرئيسي، ويضم مرافق ضيافة راقية، وأجنحة فاخرة للشركات، وصالات لكبار الشخصيات. (السعر: من 50,000 إلى 55,000 ليرة تركية)

المدرج الشرقي (دوغو) : يشمل الفئات من 1 إلى 4. ويوفر رؤية ممتازة من المستوى الأول على امتداد خط التماس الرئيسي، مقابل مقاعد بدلاء الفريقين، شبيهة بزاوية البث التلفزيوني. (السعر: من 25,000 إلى 35,000 ليرة تركية)

المدرجان الشمالي والجنوبي (كوزاي & جوناي) : يشملان الفئات من 7 إلى 11، ويقعان خلف المرميين مباشرة. وتضم هذه الأقسام أكثر المشجعين صخبًا ومجموعات الألتراس، ما يمنحها أجواء حماسية للغاية، لكنها توفر رؤية أقل وضوحًا للتمركز الخططي. (السعر: من 2,500 إلى 19,000 ليرة تركية)

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن رامس بارك

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في حي سيرانتبه بمنطقة ساريير في الجانب الأوروبي من إسطنبول. وهو الملعب الذي يستضيف مباريات جلطة سراي منذ افتتاحه عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجًا.

وكان ملعب جلطة سراي السابق، علي سامي ين، الذي استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه شديدة الحماس، على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن وقوع كارثة كبيرة لو استمر استخدامه.

مباريات لا تُنسى استضافها رامس بارك

الرقم القياسي للضجيج : في عام 2011، خلال ديربي جلطة سراي المحتدم أمام فنربخشة، سجل جمهور الملعب رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس لأعلى صوت هتاف جماهيري في ملعب رياضي، إذ بلغ مستوى الصوت 131.76 ديسيبل، وهو أعلى من صوت محرك طائرة نفاثة أثناء إقلاعها!

ليالي دوري أبطال أوروبا : استضاف الملعب ليالي أوروبية رائعة أمام عمالقة القارة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد. وتميزت تلك الليالي بعروض تيفو ضخمة ومذهلة غطت المدرجات، ونظمتها المجموعة الأساسية للمشجعين، ultrAslan.

الرقم القياسي للطاقة الشمسية: يغطي سقف الملعب أكثر من 10 آلاف لوح شمسي. وولّد هذا النظام 4.2 ميجاواط من الكهرباء، ليحصد الملعب رقمًا قياسيًا آخر في موسوعة جينيس لأعلى إنتاج للطاقة الشمسية من سقف ملعب رياضي.

جلطة سراي ضد فنربخشة: كل ما تحتاج إلى معرفته

جلطة سراي ضد فنربخشة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

في تاريخ «ديربي القارتين» (Kıtalararası Derbi)، يتفوق فنربخشة على جلطة سراي في سجل المواجهات المباشرة بجميع المباريات الرسمية والودية.

وتعود هذه المنافسة إلى أول لقاء بينهما عام 1909، الذي فاز فيه جلطة سراي 2-0. ومنذ ذلك الحين، خاض الناديان 406 مباريات، فاز فنربخشة في 150 منها، وجلطة سراي في 131، وانتهت 125 مباراة بالتعادل.

وفاز جلطة سراي بآخر مواجهة جمعته بغريمه في المدينة 3-0، عندما التقيا في مباراة بالدوري التركي الممتاز على ملعب رامس بارك في أبريل. لكن قبل ذلك بثلاثة أشهر، في يناير، حسم فنربخشة التفوق على غريمه وظفر بكأس أيضًا، بعد فوزه عليه 2-0 في نهائي كأس السوبر التركي على الملعب الأولمبي أتاتورك في إسطنبول.



