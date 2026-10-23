لم يسبق لجالاتا سراي وشتوتجارت أن التقيا في منافسة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وستكون مواجهتهما المقبلة في مرحلة الدوري أول لقاء رسمي بينهما.

ويستضيف العملاق التركي المباراة على ملعب رامس بارك في إسطنبول، سعيًا للاستفادة من الأجواء الجماهيرية القوية على أرضه والتقدم في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة جالاتا سراي وشتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة جالاتا سراي وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة جالاتا سراي وشتوتجارت على ملعب رامس جلوبال في إسطنبول يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 12:45 رامس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة جالاتا سراي وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة جالاتا سراي وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا:

نظام التذاكر الرسمي للنادي (باسو): تُوزَّع التذاكر أساسًا عبر نظام التذاكر الرسمي لجالاتا سراي. وللشراء عبر القنوات الرسمية للنادي أو الجلوس في مدرجات أصحاب الأرض بملعب رامس بارك، يحتاج المشجعون عادةً إلى بطاقة مشجع باسو مسجلة لدى النادي.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جالاتا سراي وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي الأسعار التقريبية لتذاكر مباراة جالاتا سراي وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، بحسب القنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجان الشمالي والجنوبي (خلف المرميين): نحو 20 إلى 35 يورو ، لكن التذاكر المطروحة بالسعر الرسمي تنفد سريعًا لدى أعضاء النادي.

مقاعد الزوايا والأطراف: نحو 38 إلى 160 يورو ، بحسب مستوى الطلب والفئة المحددة.

المدرج الشرقي (المقاعد بمحاذاة الملعب): نحو 73 إلى 290 يورو ، للمقاعد ذات الرؤية المميزة بمحاذاة الملعب في المستويين السفلي والعلوي.

المدرج الغربي والمقصورات الخاصة (المدرج الرئيسي وخدمات الضيافة): تبدأ الأسعار من نحو 205 إلى أكثر من 870 يورو لخدمات الضيافة المميزة والمقاعد الفاخرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المستويات العلوية خلف المرميين: تبدأ من نحو 265 إلى 270 يورو .

المستويات السفلية خلف المرميين: تتراوح أسعارها عمومًا بين 310 و315 يورو .

المستويات العلوية بمحاذاة الملعب: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 490 و495 يورو .

المقاعد الجانبية في المستوى السفلي والمقاعد المميزة: تتراوح أسعارها بين 660 وأكثر من 1,070 يورو ، فيما تتجاوز أسعار فئات كبار الشخصيات 1,950 يورو بحسب القسم المحدد والمنصة.

جالاتا سراي ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج جالاتا سراي وشتوتجارت الأخيرة

حقق جالاتا سراي فوزين وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-0 أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز يوم 19 سبتمبر، بعدما فاز 1-0 على كوجالي سبور في الأسبوع السابق. وكانت نتائجه في دوري أبطال أوروبا ضعيفة، إذ كانت خسارته 3-1 أمام سبورتينج لشبونة نتيجته الأوروبية الوحيدة خلال هذه السلسلة. وسجل جالاتا سراي تسعة أهداف واستقبل 12 هدفًا في المباريات الخمس.

حقق شتوتجارت ثلاثة انتصارات وخسر مرتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 5-0 على جروتر فورث في مباراة ودية يوم 1 أكتوبر، فيما كانت آخر مباراة رسمية له الخسارة 0-1 أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني يوم 19 سبتمبر. وكان أبرز نتائج هذه السلسلة الفوز 3-1 على فايكينج إف كيه في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على كولن 4-1 في الدوري الألماني. وسجل شتوتجارت 13 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف خلال المباريات الخمس.

جالاتا سراي ضد شتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة بين جالاتا سراي وشتوتجارت في السجلات المقدمة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عندما تصبح متاحة.