يستضيف صباح إف كي برشلونة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 على ملعب باكو الأولمبي في باكو.

يدخل برشلونة مباراة مرحلة الدوري وهو يحتل مركزًا مريحًا ضمن المراكز المتقدمة، ساعيًا إلى تأكيد تفوقه القاري. في المقابل، يخوض صباح إف كي اللقاء على أمل تحقيق مفاجأة تاريخية أمام أحد أكثر أندية إسبانيا تتويجًا بالألقاب.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة صباح إف كي وبرشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة صباح إف كي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة صباح إف كي وبرشلونة على ملعب باكو الأولمبي في باكو، أذربيجان، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 12:45 باكو الأولمبي

كيف تشتري تذاكر مباراة صباح إف كي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم أبرز الخيارات المتاحة للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر مباراة صباح إف كي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية للنادي، صباح إف كي: يمكنكم مراجعة منصات بيع التذاكر الرسمية لصباح إف كي أو منافذ البيع التابعة له مباشرةً لمعرفة التذاكر المتاحة للمباراة على أرضه، والتذاكر المطروحة للجمهور، والمقاعد المباعة بسعرها الأصلي في باكو.

يمكنكم مراجعة منصات بيع التذاكر الرسمية لصباح إف كي أو منافذ البيع التابعة له مباشرةً لمعرفة التذاكر المتاحة للمباراة على أرضه، والتذاكر المطروحة للجمهور، والمقاعد المباعة بسعرها الأصلي في باكو. الحصة الرسمية لبرشلونة، روابط المشجعين «بينييس»: يخصص برشلونة دفعة محددة من تذاكر المباريات خارج أرضه، موجهةً في المقام الأول إلى روابط المشجعين الرسمية «بينييس» وأعضاء النادي المسجلين، وفقًا لفترات تقديم الطلبات والقرعة على التذاكر المخصصة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صباح إف كي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة صباح إف كي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

حصة روابط المشجعين «بينييس»: طرح برشلونة تذاكر رسمية للمباراة خارج أرضه لأعضاء روابط المشجعين المسجلين بسعر مدعوم بدرجة كبيرة بلغ 7.50 يورو .

طرح برشلونة تذاكر رسمية للمباراة خارج أرضه لأعضاء روابط المشجعين المسجلين بسعر مدعوم بدرجة كبيرة بلغ . الجمهور العام والحصة المعتادة للمباراة على أرض الفريق: تتراوح أسعار التذاكر العادية بسعرها الأصلي، عند شرائها مباشرةً من شباك التذاكر الرئيسي لصباح إف كي، عادةً بين 60 و150 يورو، بحسب مستوى المدرج وفئة المقعد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المدرجات العلوية وإعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 63 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو الأقسام العامة.

تبدأ الأسعار من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو الأقسام العامة. المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 100 و370 يورو أو أكثر ، بحسب القسم المحدد.

تتراوح أسعارها عمومًا بين ، بحسب القسم المحدد. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها بين 1,000 وأكثر من 1,400 يورو.

صباح إف كي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى صباح إف كي وبرشلونة

يدخل صباح إف كي هذه المباراة بنتائج متباينة مؤخرًا، إذ فاز بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته خسارةً على أرضه أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-2 في دوري أبطال أوروبا. وحقق أيضًا فوزًا بنتيجة 2-0 على سلافيا براج، وانتصارًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 4-0 على إف كي قابالا في المنافسات المحلية. وسجل صباح ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

أما نتائج برشلونة الأخيرة، فتعكس تألقه محليًا رغم تعثره أوروبيًا. فقد فاز فريق فليك بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وجاءت هزيمته الوحيدة في باريس، حيث خسر بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان. وقبل ذلك، تغلب على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 وغلطة سراي بنتيجة 4-1 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وسجل برشلونة 15 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة واستقبل سبعة، وكان نصيب مباراة باريس سان جيرمان الأكبر من تلك الأخطاء الدفاعية.

صباح إف كي ضد برشلونة: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين صباح إف كي وبرشلونة. لذا، سيعتمد تقييم هذه المباراة على المستوى الحالي والظروف المحيطة بها وحدهما.