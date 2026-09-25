يواجه صباح إف كي فريق سلافيا براغ يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب باكو أوليمبيا ستاديونو في باكو.

يدخل الفريقان هذه المواجهة وهما يتطلعان لحصد أول نقاطهما في البطولة الرئيسية بعد تعرضهما للهزيمة في مباراتي الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري. وخسر صباح إف كي خارج أرضه بنتيجة 4-0 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، بينما تعرض سلافيا براغ لهزيمة ضيقة بنتيجة 3-2 أمام آر سي لانس.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة صباح إف كي ضد سلافيا براغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة صباح إف كي ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة صباح إف كي ضد سلافيا براغ على ملعب باكو أوليمبيا ستاديونو في باكو، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 12:45 باكو الأولمبي

كيفية شراء تذاكر مباراة صباح إف كي ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

لتأمين تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين صباح إف كي وSK سلافيا براغ، اتبع هذه الخيارات والخطوات الرئيسية:

1. شباك التذاكر الرسمي للنادي والمواقع الإلكترونية

القنوات الرسمية لصباح إف كي: باعتباره النادي المضيف، تُباع تذاكر مدرجات أصحاب الأرض الرسمية مباشرة عبر البوابة الأساسية لحجز التذاكر عبر الإنترنت الخاصة بصباح إف كي، أو متاجر النادي الرسمية، أو شركاء التذاكر المحليين المعتمدين في أذربيجان، مثل iTicket.az.

قسم جماهير سلافيا براغ: يجب على الجماهير الداعمة لسلافيا براغ، التي ترغب في الجلوس بقطاع جماهير الفريق الضيف، شراء التذاكر مباشرة عبر منصة الأعضاء الرسمية لـ SK سلافيا براغ أو مكتب تذاكر النادي، الذي يدير الحصة المخصصة للجماهير الضيفة.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة صباح إف كي ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة صباح إف كي ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا حسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية الأساسية أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. أسعار شباك التذاكر الرسمي

قسم أصحاب الأرض: تبدأ أسعار التذاكر العادية المباعة عبر قنوات النادي المضيف عادة بين 15 و35 يورو للمقاعد القياسية، فيما تبلغ تكلفة المقاعد المميزة أو مقاعد الفئة الأولى نحو 50 إلى 80 يورو .

قسم الفريق الضيف: تتراوح أسعار تذاكر الجماهير الضيفة الرسمية المخصصة من جانب SK سلافيا براغ عادة بين 20 و45 يورو ، وذلك وفقًا لحدود التسعير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على جماهير الفريق الضيف.

صباح إف كي ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى صباح إف كي ضد سلافيا براغ

يدخل صباح إف كي هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته الخسارة 4-0 أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، لكنه قبل ذلك حقق انتصارين متتاليين، من بينهما فوز بنتيجة 5-0 على زيرا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل صباح 13 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف. أما هزيمته الأخرى الوحيدة فجاءت أمام هابويل بئر السبع في ذهاب التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

يصل سلافيا براغ إلى هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على تيبليتسه في الدوري التشيكي الممتاز، بعد الخسارة 3-2 أمام لانس في دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك خلال هذه السلسلة، فاز خارج أرضه على سبارتا براغ بنتيجة 3-0 وتغلب على إف سي زبرويوفكا برنو 4-0. وسجل سلافيا 11 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

صباح إف كي ضد سلافيا براغ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين صباح إف كي وسلافيا براغ في البيانات المتاحة، ما يعني أن مباراة دوري أبطال أوروبا هذه في باكو ستكون أول مواجهة رسمية بين الناديين.