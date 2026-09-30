يواجه صباح إف كي فريق بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب باكو الأولمبي في باكو.

تمثل هذه المباراة مناسبة أوروبية تاريخية للفريق الأذربيجاني صباح إف كي، إذ يواجه بطلاً أوروبياً سابقاً على أرضه. ويدخل بوروسيا دورتموند اللقاء بصفته المرشح الأوفر حظاً، ساعياً لحصد نقاط ثمينة خارج ملعبه من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند على ملعب باكو الأولمبي في باكو، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 12:45 باكو الأولمبي

كيف تشتري تذاكر مباراة صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين صباح إف كي وبوروسيا دورتموند، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. القنوات الرسمية للنادي

تحقق من بوابة التذاكر الرسمية أو الموقع الإلكتروني الخاص بنادي صباح إف كي مع اقتراب موعد المباراة. وعادة ما تدير الأندية المستضيفة مبيعات التذاكر العامة مباشرة عبر شباك التذاكر الرئيسي أو من خلال شركائها الرسميين في بيع التذاكر.

2. الحصة الرسمية للنادي الضيف

إذا كنت تشجع بوروسيا دورتموند، فعادة ما تُوزع مبيعات تذاكر المدرج المخصص للجماهير الضيفة مباشرة من خلال شبكة روابط المشجعين الرسمية التابعة لبوروسيا دورتموند أو خدمة التذاكر الخاصة بالنادي للأعضاء المؤهلين وحاملي التذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بحسب فئة المقعد والمكان الذي تشتري منه التذكرة:

1.السعر الرسمي الاسمي (المبيعات الأساسية)

تتراوح أسعار التذاكر القياسية عبر المبيعات الرسمية للأندية عادة بين نحو 30 يورو و120 يورو، وذلك بحسب ما إذا كنت ستختار مقاعد في المدرج العلوي أو إطلالات مميزة في المدرج السفلي.

2. أسواق التذاكر الثانوية

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن التذاكر المعروضة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تعتمد أسعارها عادة على ارتفاع الطلب:

الفئة الاقتصادية: تبدأ أسعار الفئة الأدنى (الفئة 4 / المدرج العلوي) عادة من نحو 125 يورو إلى 160 يورو .

مقاعد الفئة المتوسطة: يبلغ متوسط أسعار المقاعد القياسية المركزية وعلى جانبي الملعب (الفئتان 2 و3) عادة بين 200 يورو و450 يورو .

الفئة المميزة 1 وكبار الزوار: يمكن أن تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرج السفلي وباقات الضيافة لكبار الزوار بين 500 يورو وأكثر من 900 يورو ، بحسب مستوى الطلب والخدمات الإضافية في صالات الضيافة.

صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة صباح إف كي وبوروسيا دورتموند

يدخل بوروسيا دورتموند هذه المباراة بعدما فاز في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات، ما يجعله أحد أكثر الفرق تألقاً في أوروبا حالياً. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-0 على بادربورن في الدوري الألماني، كما حقق انتصاراً بنتيجة 3-2 على فياريال في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على HEBC Hamburg بنتيجة 5-0 في كأس ألمانيا، وعلى هامبورغ إس في بنتيجة 2-0 في الدوري الألماني. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل دورتموند 16 هدفاً واستقبل هدفين فقط.

فاز صباح إف كي في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، وكانت هزيمته الوحيدة خسارته 4-0 أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-0 على شافا في الدوري الأذربيجاني الممتاز، كما تغلب أيضاً على زيرا 5-0 وعلى أراز بي إف كي 1-0 في الدوري خلال هذه السلسلة. وتأهل إلى دور المجموعات بفوزه 5-2 في مجموع المباراتين على هابويل بئر السبع.

صباح إف كي ضد بوروسيا دورتموند: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر أي بيانات سابقة عن المواجهات المباشرة بين صباح إف كي وبوروسيا دورتموند قبل هذه المباراة.