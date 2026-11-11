يستضيف شيفيلد يونايتد وست هام يونايتد يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026 على ملعب برامال لين في شيفيلد.

أُقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في يناير 2024، وانتهت بالتعادل 2–2 على ملعب برامال لين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، حقق وست هام فوزًا مريحًا بنتيجة 2–0 على شيفيلد يونايتد في ملعب لندن في سبتمبر 2023.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد على ملعب برامال لين في شيفيلد يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 4 ديسمبر 2026 - 15:00 برامول لين

كيف تشتري تذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة بوابات التذاكر الرسمية مباشرةً عبر صفحة التذاكر الرئيسية لشيفيلد يونايتد للحصول على تذاكر جماهيره، أو الموقع الرسمي لوست هام يونايتد للاطلاع على تفاصيل الحصة المخصصة لجماهيره ومبيعات الأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للتكلفة التقديرية لتذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين: تتراوح عمومًا بين 25 و45 جنيهًا إسترلينيًا بحسب فئة المقاعد وموقع المدرج.

تتراوح عمومًا بين بحسب فئة المقاعد وموقع المدرج. تذاكر الفئات المستحقة للتخفيض والناشئين: تتراوح عادةً بين 15 و25 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 40 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد العادية في المستويين العلوي أو السفلي من المدرجات.

تبدأ عمومًا من نحو للمقاعد العادية في المستويين العلوي أو السفلي من المدرجات. التذاكر المميزة أو مرتفعة الطلب: تتراوح عادةً بين 80 و150 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر بحسب التوافر وموقع المقعد تحديدًا.

شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد

يدخل شيفيلد يونايتد هذه المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وتلقي هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على بريستون نورث إند بنتيجة 2-3، كما أتبع فوزه على ريكسهام بنتيجة 1-0 بتعادل 1-1 أمام ديربي كاونتي. وسجل شيفيلد يونايتد سبعة أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس. وقد فاز في ثلاث من آخر أربع مباريات له في الدوري.

حقق وست هام فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت آخر نتائجه التعادل 3-3 على أرض كارديف سيتي، بعد خسارته على أرضه بنتيجة 1-3 أمام وست بروميتش ألبيون. وفي وقت سابق خلال هذه السلسلة، فاز وست هام بنتيجة 0-6 على أرض لينكولن سيتي، وبنتيجة 0-1 على أرض سوانزي سيتي. وسجل وست هام 13 هدفًا واستقبل 13 خلال تلك المباريات الخمس.

شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2024، حين تعادل شيفيلد يونايتد ووست هام بنتيجة 2-2 على ملعب برامال لين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، فاز وست هام بنتيجة 2-0 على ملعب لندن في سبتمبر 2023. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، يتفوق وست هام بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لشيفيلد يونايتد، إلى جانب تعادل واحد. وسجل وست هام 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف لشيفيلد يونايتد.