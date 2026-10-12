يستضيف شتوتجارت نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت.

فاز شتوتجارت في أربع من آخر خمس مواجهات جمعته بمونشنجلادباخ، بينها فوز مقنع خارج أرضه بنتيجة 3-0 في آخر لقاء بينهما في يناير 2026. في المقابل، يسعى بوروسيا مونشنجلادباخ إلى وضع حد لسلسلة صعبة دفاعيًا، بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 7 23 أكتوبر 2026 - 14:30 مرسيدس بنز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب إم إتش بي أرينا، تتوفر عدة خيارات معتادة، من قنوات الناديين الرسمية إلى منصات إعادة البيع:

1. قنوات الناديين الرسمية

متجر تذاكر شتوتجارت الرسمي: الطريقة الأكثر مباشرة لشراء التذاكر هي عبر متجر شتوتجارت الرسمي للتذاكر على الإنترنت. : الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر هي عبر متجر شتوتجارت الرسمي للتذاكر على الإنترنت.

الحصة الرسمية لجماهير الفريق الضيف (بوروسيا مونشنجلادباخ): إذا كنت ترغب في الجلوس في مدرجات الفريق الضيف، فتُوزَّع التذاكر مباشرة عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لبوروسيا مونشنجلادباخ على أعضائه المسجلين وشبكة روابط مشجعيه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب إم إتش بي أرينا اختلافًا كبيرًا بحسب شرائها بسعرها الأصلي عبر قنوات الناديين الرسمية أو عبر منصات إعادة البيع:

1. الأسعار الرسمية الأصلية

عند الشراء مباشرة من متجر تذاكر شتوتجارت الرسمي أو من الحصة المخصصة لجماهير الفريق الضيف، تتراوح فئات الأسعار الرسمية لتذاكر الدوري الألماني عادةً على النحو التالي:

أماكن الوقوف (Stehplätze): نحو 18 إلى 25 يورو

المقاعد العادية (Sitzplätze - المدرجات خلف المرميين / المستوى العلوي): نحو 35 إلى 55 يورو

مقاعد الفئة الأولى (المدرج الرئيسي والمقابل / المستوى السفلي): نحو 60 إلى 90 يورو أو أكثر

كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من 250 يورو أو أكثر ، وتصل إلى عدة مئات من اليوروهات بحسب الباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع الأولي للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

الأسعار المبدئية: تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع عمومًا من نحو 45 إلى 115 يورو لمقاعد المستوى العلوي.

متوسط سعر إعادة البيع: بحسب التوفر وموقع المقعد، يتراوح متوسط الأسعار في سوق إعادة البيع بين 110 و500 يورو أو أكثر للمقعد الواحد.

إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والمقاعد المميزة: قد تتجاوز 1000 يورو أو أكثر .

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ

فاز شتوتجارت بمباراة واحدة وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا ثمانية خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-0 في الدوري الألماني. وقبل ذلك، حقق فوزًا على كولن بنتيجة 4-1 في الدوري الألماني، وآخر على فايكينج بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا، لكن هزيمتيه أمام هوفنهايم وبايرن ميونخ، وكانت الأخيرة بنتيجة 5-1، تبرزان التذبذب الذي طبع موسمه حتى الآن.

لم يفز مونشنجلادباخ سوى بمباراة واحدة من آخر خمس مباريات خاضها، وكانت بنتيجة 5-0 على تي إس في شوت ماينز في كأس ألمانيا. وفي الدوري الألماني، خسر مبارياته الأربع كلها، واستقبل 16 هدفًا خلالها. وانتهت آخر مبارياته في الدوري بخسارته على أرضه أمام ماينز 05 بنتيجة 4-2، كما خسر أمام فرايبورج بنتيجة 5-0 ولايبزيج بنتيجة 3-0 خلال تلك الفترة.

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، حين استضاف مونشنجلادباخ شتوتجارت وخسر بنتيجة 3-0. وكان شتوتجارت قد فاز أيضًا بمباراة الذهاب في ذلك الموسم على أرضه بنتيجة 1-0 في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة واردة في البيانات، يتفوق شتوتجارت في النتائج، ومنها فوزه على أرضه بنتيجة 4-0 في مايو 2024، بينما جاء فوز مونشنجلادباخ الوحيد في فبراير 2025 بنتيجة 2-1 في شتوتجارت.