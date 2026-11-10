يستضيف شتوتجارت فريق دينامو دريسدن يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت.

أُقيمت آخر مواجهة رسمية بينهما في 29 يوليو 2022 ضمن كأس ألمانيا، وفاز فيها شتوتجارت بصعوبة خارج أرضه بنتيجة 1-0. وقبل تلك المباراة، التقى الفريقان في موسم 2019-2020 من دوري الدرجة الثانية الألماني، وحقق شتوتجارت فوزًا بنتيجة 3-0 على أرضه وآخر بنتيجة 2-0 خارج أرضه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة شتوتجارت ودينامو دريسدن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شتوتجارت ودينامو دريسدن في كأس ألمانيا؟

تبدأ مباراة شتوتجارت ودينامو دريسدن على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026.

كأس ألمانيا - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 12:00 مرسيدس بنز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شتوتجارت ودينامو دريسدن في كأس ألمانيا؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة شتوتجارت ودينامو دريسدن في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي هي شراؤها مباشرة عبر المنصات الرسمية للناديين. يبيع شتوتجارت تذاكر مبارياته على أرضه عبر متجر التذاكر الرسمي على موقعه الإلكتروني، بينما يخصص دينامو دريسدن تذاكر مدرجات الفريق الضيف عبر منصة التذاكر الخاصة به.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت ودينامو دريسدن في كأس ألمانيا؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت ودينامو دريسدن في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين 15 و75 يورو .

تتراوح عادةً بين . التذاكر المخفضة: تبدأ أسعارها من 10 إلى 12 يورو في مدرجات محددة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 40 إلى 60 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد المميزة: تتراوح أسعارها غالبًا بين 90 يورو و200 يورو أو أكثر.

شتوتجارت ضد دينامو دريسدن في كأس ألمانيا: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى شتوتجارت ودينامو دريسدن

حقق شتوتجارت فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 في الدوري الألماني، بعد فوزه على بادربورن بنتيجة 1-0 في كأس ألمانيا. وجاءت الهزيمتان خلال تلك الفترة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-3 وهامبورج بنتيجة 0-1. وسجل شتوتجارت تسعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

حقق دينامو دريسدن فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام هانوفر 96 بنتيجة 2-1 في دوري الدرجة الثانية الألماني، بعدما تغلب على شالكه 04 بنتيجة 2-0 في كأس ألمانيا. وخسر دريسدن أيضًا أمام هولشتاين كيل بنتيجة 3-0 في الدوري. وسجل دينامو دريسدن سبعة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

شتوتجارت ضد دينامو دريسدن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في كأس ألمانيا يوم 29 يوليو 2022، حين فاز شتوتجارت بنتيجة 1-0 على أرض دينامو دريسدن. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، يتفوق شتوتجارت بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لدريسدن، مع فوز دريسدن أيضًا في مباراة ودية. وكان شتوتجارت الطرف الأقوى في هذه المواجهة وفقًا للبيانات المسجلة.