يستضيف شالكه 04 فريق شتوتغارت يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب فيلتينس أرينا في غيلسنكيرشن.

في آخر مواجهة رسمية بين الفريقين، يوم 25 فبراير 2023، حقق شالكه 04 فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على شتوتغارت في ملعب فيلتينس أرينا. وقبل ذلك الفوز، تعادل الفريقان 1-1 في شتوتغارت خلال الأشهر الأولى من موسم 2022–23 في الدوري الألماني.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة شالكه 04 وشتوتغارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شالكه 04 وشتوتغارت في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة شالكه 04 وشتوتغارت يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب فيلتينس أرينا في غيلسنكيرشن.

الدوري الألماني - الجولة 10 21 نوفمبر 2026 - 12:30 فيلتينز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شالكه 04 وشتوتغارت في الدوري الألماني؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين شالكه 04 وشتوتغارت على ملعب فيلتينس أرينا، تتوفر لك عادةً عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو شراء التذاكر عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لشالكه 04 أو شتوتغارت، حيث يمكن للأعضاء وعموم المشجعين الحصول عليها بأسعارها الأصلية المعتادة، وفقًا لمراحل إتاحتها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات الناديين الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 وشتوتغارت في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين شالكه 04 وشتوتغارت بحسب شرائها عبر قنوات الناديين الرسمية أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف: تتراوح الأسعار الرسمية الأصلية عادةً بين 15 و20 يورو لأماكن الوقوف المخصصة للدخول العام في ملعب فيلتينس أرينا.

تتراوح الأسعار الرسمية الأصلية عادةً بين لأماكن الوقوف المخصصة للدخول العام في ملعب فيلتينس أرينا. فئات المقاعد العادية: تتراوح الأسعار الرسمية الأصلية للتذاكر عمومًا بين 26 و62 يورو، بحسب فئة المقعد وموقعه في المدرجات وتصنيف الفريق المنافس.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

مقاعد المستوى السفلي وأماكن الوقوف المعاد بيعها للدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 80 إلى 140 يورو ، بحسب المعروض والموقع الدقيق في المدرجات.

تبدأ الأسعار من نحو ، بحسب المعروض والموقع الدقيق في المدرجات. إعادة بيع المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار التذاكر في المناطق الأكثر طلبًا أو ذات الإطلالة على طول الملعب بين 150 وأكثر من 270 يورو، وترتفع أكثر لخيارات الضيافة المميزة أو المقاعد الوسطى.

شالكه 04 ضد شتوتغارت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شالكه 04 وشتوتغارت

يدخل شالكه 04 هذه المباراة بعد نتائج سيئة مؤخرًا، إذ خسر مرتين وتعادل مرة في آخر ثلاث مباريات له بالدوري الألماني. وكانت آخر نتائجه في المسابقة الهزيمة 0-1 أمام ماينز 05، بعد خسارته 2-1 أمام فرايبورغ. وجاء الجانب الإيجابي الوحيد في مبارياته الخمس الأخيرة عبر فوزين وديين على أوستريا لوستيناو وأوبرهاوزن. وعانى فريق موسليتش من غياب الثبات في المستوى، وسيحتاج إلى أداء أفضل للخروج بأي نتيجة إيجابية من هذه المباراة.

أما مباريات شتوتغارت الخمس الأخيرة، فتقدم صورة أكثر تفاوتًا. فقد حقق الفريق فوزًا مقنعًا 3-0 خارج أرضه على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، وفاز 2-0 على بادربورن في الدوري الألماني، لكنه خسر 1-0 أمام هامبورغ في مباراته الأخيرة، وسبق أن خسر 1-0 أمام بوروسيا دورتموند خلال تلك السلسلة. وسجل شتوتغارت ثمانية أهداف واستقبل هدفين في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته الهجومية رغم أنه لم يصل بعد إلى مستوى ثابت تمامًا.

شالكه 04 ضد شتوتغارت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 25 فبراير 2023، وفاز فيها شالكه 2-1 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، يتفوق شتوتغارت بفوزين مقابل فوز واحد لشالكه، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. ويشير سجل المواجهات المباشرة إلى أن مباريات الفريقين تميل إلى التنافس، دون أن يتمكن أي منهما من فرض تفوق واضح على الآخر.