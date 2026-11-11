يستضيف شالكه 04 فريق بوروسيا دورتموند يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب فيلتينس أرينا في جيلسنكيرشن.

في أحدث مواجهاتهما بالدوري الألماني قبل ابتعاد شالكه عن دوري الدرجة الأولى، كانت الأفضلية لبوروسيا دورتموند، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر عدة لقاءات بين الفريقين. وأقيمت آخر مواجهة مباشرة بينهما في مارس 2023 على ملعب فيلتينس أرينا، وانتهت بتعادل صعب 2-2، بعدما عاد شالكه من التأخر مرتين ليقتسم الفريقان النقاط.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة شالكه 04 وبوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شالكه 04 وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة شالكه 04 وبوروسيا دورتموند على ملعب فيلتينس أرينا في جيلسنكيرشن يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 6 ديسمبر 2026 - 09:30 فيلتينز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شالكه 04 وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة شالكه 04 وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرةً من بوابة التذاكر الرسمية لشالكه 04 أو خلال فترات البيع المخصصة للأعضاء الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على مقاعد في ملعب فيلتينس أرينا بالسعر الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة شالكه 04 وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للنادي

مدرجات الوقوف والوقوف الآمن: تتراوح عمومًا بين نحو 15 و20 يورو .

تتراوح عمومًا بين نحو . فئات المقاعد العادية في المدرجات العلوية والسفلية: تتراوح عادةً بين نحو 35 و85 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من مبالغ تتجاوز بكثير 300 يورو وتصل إلى أكثر من 1,000 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأصلية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام والمدرجات العلوية: تبدأ عمومًا من نحو 200 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . المقاعد في المدرجات الوسطى والمطلة على جانبي الملعب: تتراوح عادةً بين 450 و600 يورو .

تتراوح عادةً بين . إعادة بيع التذاكر المميزة وتذاكر كبار الشخصيات: ترتفع أسعارها كثيرًا بدءًا من 1,000 يورو إلى أكثر من 1,500 يورو.

شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شالكه 04 وبوروسيا دورتموند

عانى شالكه 04 بشدة في الأسابيع الأخيرة، إذ حقق تعادلًا واحدًا وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وخسر في آخر مبارياته أمام لايبزيج 0-2 في الدوري الألماني، كما خسر أمام دينامو دريسدن في كأس ألمانيا. وسجل شالكه ثلاثة أهداف فقط خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبل ستة أهداف.

يخوض بوروسيا دورتموند المباراة في وضع أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات رسمية له وتعادل في واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على ريال بيتيس 2-1 في دوري أبطال أوروبا، كما تعادل 2-2 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني. وسجل دورتموند تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل 2-2 في مباراة بالدوري الألماني أقيمت على ملعب فيلتينس أرينا في مارس 2023. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة واردة في البيانات، تفوق بوروسيا دورتموند، إذ فاز بثلاث منها وتعادل في واحدة، بينما لم يحقق شالكه أي فوز. وتفوق دورتموند تهديفيًا بفارق كبير على منافسه خلال تلك الفترة، بما في ذلك فوزه 4-0 في مايو 2020 وانتصاره 3-0 في أكتوبر التالي.