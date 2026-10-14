يستضيف شالكه 04 فريق لايبزيج يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب فيلتينس أرينا في جيلسنكيرشن.

في آخر مواجهاتهما بالدوري قبل ابتعاد شالكه عن دوري الدرجة الأولى، حقق لايبزيج نتائج قوية، منها الفوز 4-2 على ملعب ريد بول أرينا و6-1 في جيلسنكيرشن خلال موسم 2022-2023. وجاء آخر فوز رسمي لشالكه على لايبزيج بنتيجة 1-0 خارج أرضه في يناير 2023.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة شالكه 04 ولايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شالكه 04 ولايبزيج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة شالكه 04 ولايبزيج يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب فيلتينس أرينا في جيلسنكيرشن.

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 10:30 فيلتينز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شالكه 04 ولايبزيج في الدوري الألماني؟

تتوفر بضعة خيارات رئيسية لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين شالكه 04 ولايبزيج:

1. القنوات الرسمية للنادي

متجر تذاكر شالكه 04 الرسمي: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصة شالكه 04 الرسمية على الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء النادي يحظون بأولوية الشراء، ونظرًا لقاعدة شالكه الجماهيرية الكبيرة، كثيرًا ما تنفد تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال هذه المرحلة الحصرية، قبل طرحها للبيع للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ولايبزيج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين شالكه 04 ولايبزيج بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية أو سوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

منطقة الوقوف (أماكن الوقوف / قطاع المشجعين): من 15 إلى 20 يورو للمشجعين خلف المرمى في مدرج جماهير الفريق المضيف.

فئات المقاعد العادية (الفئتان 3 و4، المدرج العلوي): من 26 إلى 45 يورو لمقاعد المدرج العلوي والزوايا.

فئات المقاعد العادية (الفئتان 1 و2، المدرجان السفلي والأوسط): من 50 إلى 62 يورو للمقاعد ذات الإطلالة المميزة على طول جانبي الملعب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 150 إلى أكثر من 400 يورو، وتشمل دخول صالات حصرية ومقاعد مميزة مبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هابتعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر الأقل سعرًا / المدرج العلوي: تبدأ الأسعار من نحو 35 إلى 75 يورو بحسب التذاكر المتاحة حاليًا وتقلبات الطلب.

متوسط السعر في سوق إعادة البيع: يتراوح عادة بين 250 وأكثر من 350 يورو للمقاعد العادية مع اقتراب موعد هذه المباراة التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

إعادة بيع تذاكر المدرج السفلي المميز وكبار الشخصيات:من 500 إلى أكثر من 1,000 يورو بحسب القطاع المحدد ومدى قربه من أرض الملعب وندرة التذاكر.

شالكه 04 ضد لايبزيج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شالكه 04 ولايبزيج

حصد شالكه سبع نقاط من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، بعدما حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وكانت أحدث مبارياته فوزًا وديًا بنتيجة 5-2 على أوبرهاوزن، بينما انتهت آخر مبارياته في الدوري الألماني بالتعادل 0-0 مع إلفيرسبيرج. وتبقى خسارته 3-0 أمام أوجسبورج في الجولة الافتتاحية هزيمته الوحيدة في الدوري خلال تلك الفترة، وتشير تعادلاته وانتصاراته المتتالية منذ ذلك الحين إلى فريق بدأ يتأقلم مع دوري الدرجة الأولى.

فاز لايبزيج في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-0 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، بعد فوزه 5-0 على هامبورج في المسابقة نفسها. وسجل لايبزيج عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس فاعليته الهجومية وثغراته الدفاعية.

شالكه 04 ضد لايبزيج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في مايو 2023، حين فاز لايبزيج 4-2 على أرضه في الدوري الألماني. وهيمن لايبزيج على آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، إذ فاز أربع مرات مقابل فوز واحد لشالكه. وسجل لايبزيج 18 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه خمسة أهداف فقط، بينما جاء فوز شالكه الوحيد بنتيجة 1-0 في يناير 2023.