يستضيف شاختار دونيتسك فنربخشة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

وجاءت أبرز مواجهاتهما الرسمية في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016. فبعد تعادلهما سلبيًا 0-0 في مباراة الذهاب بإسطنبول، فاز شاختار في الإياب بنتيجة 3-0 ليتأهل.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وفنربخشة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شاختار دونيتسك وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ مباراة شاختار دونيتسك وفنربخشة على ملعب ستامفورد بريدج في لندن يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة بين نادي شاختار دونيتسك وفنربخشة إس كيه:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة الموقعين الرسميين لنادي شاختار دونيتسك وفنربخشة إس كيه للاطلاع على معلومات بشأن التذاكر المخصصة للمشجعين، ومراحل البيع للأعضاء، أو البيع العام لمبارياتهما الأوروبية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة شاختار دونيتسك وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية: تتراوح عادةً بين نحو 40 و110 يورو بحسب مستوى المقاعد وفئتها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تحددها طلبات السوق:

المقاعد العادية وفي المدرجات العلوية: تبدأ من نحو 125 إلى 145 يورو .

تبدأ من نحو . المقاعد المميزة، والمقاعد المطلة على الجانب الطويل من الملعب، والمدرجات السفلية: تتراوح عمومًا بين 160 و330 يورو .

تتراوح عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والمقصورات الفاخرة: قد ترتفع أسعارها إلى 550 إلى أكثر من 600 يورو بحسب التوافر.

شاختار دونيتسك ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شاختار دونيتسك وفنربخشة

حقق شاختار دونيتسك أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا أربعة. وكانت آخر مبارياته خسارةً أمام إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا، أنهت سلسلة تضمنت الفوز على أيك أثينا 3-1 في دوري الأبطال، وعلى نادي كولوس كوفاليفكا 2-1 في الدوري الأوكراني الممتاز. وكان شاختار قد حقق أربعة انتصارات متتالية قبل خسارته أمام إنتر.

وحقق فنربخشة انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له، وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا. وجاء ذلك بعد خسارة ثقيلة أمام أستون فيلا 6-0 في المسابقات الأوروبية، رغم أن فوزه على ألانيا سبور 3-0 في الدوري التركي الممتاز أظهر قدرته على تقديم أداء جيد محليًا. وسجل فنربخشة سبعة أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

شاختار دونيتسك ضد فنربخشة: سجل المواجهات الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في أبريل 2022، حين فاز فنربخشة على شاختار دونيتسك 1-0 في مباراة ودية. وقبل ذلك، تواجها مرتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا عام 2015، وفاز شاختار على أرضه 3-0 في الإياب بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب بإسطنبول. وفي المواجهات الأربع المسجلة بينهما، حقق فنربخشة فوزًا واحدًا، وحقق شاختار فوزًا واحدًا، وانتهت مباراتان بالتعادل.