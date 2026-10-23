التقى الفريقان مرتين من قبل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2008، وانتهت المباراتان بفوز الفريق الضيف 1-0 في كل منهما.

يخوض سبورتينج لشبونة المباراة بسلسلة من خمس مباريات دون هزيمة، أبرزها الفوز 3-1 على جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا والانتصار الكبير 4-0 على ريو آفي.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 12:45 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، التي تُقام على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، فأمامك عدة خيارات رئيسية:

القنوات الرسمية للناديين: يمكنك الاطلاع على الموقعين الرسميين لشاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة لمعرفة مواعيد طرح التذاكر الأساسية، ومبيعات أعضاء الناديين، والتذاكر المتاحة مباشرة عبر شباك التذاكر.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها من الحصص الرسمية الأولية للناديين أو من أسواق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 45 و140 يورو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية والسفلية.

تذاكر الأعضاء والفئات المختلفة: تتراوح أسعار المقاعد المخصصة للأعضاء عادةً بين 60 و 160 يورو ، بحسب مدى قربها من أرض الملعب.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية وخلف المرمى: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة على منصات إعادة البيع من نحو 50 إلى 90 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

المقاعد الوسطى على جانب الملعب: تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة إلى مرتفعة الفئة بمحاذاة خط التماس عمومًا بين 100 و250 يورو .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار باقات الضيافة المميزة وخيارات الصالات التنفيذية بين 160 و400 يورو أو أكثر ، بحسب ما تتضمنه كل باقة.

شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة

حقق شاختار دونيتسك ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، وسجل سبعة أهداف واستقبل أربعة. وفاز في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الممتاز، بنتيجة 3-0 على إل إن زد تشيركاسي و2-0 على تشورنوموريتس أوديسا، بينما جاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام بوليسيا جيتومير بنتيجة 2-0 في أواخر أغسطس.

حقق سبورتينج لشبونة ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات، وسجل عشرة أهداف واستقبل ثلاثة. وكانت أبرز نتائجه الفوز 3-1 على جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على ريو آفي 4-0 خارج أرضه. ولم يخسر سبورتينج لشبونة في أي من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى شاختار دونيتسك وسبورتينج لشبونة مرتين من قبل، وكلتاهما في دوري أبطال أوروبا خلال أكتوبر ونوفمبر 2008. وفاز الفريق الضيف في كل مباراة، إذ انتصر شاختار 1-0 في لشبونة، وفاز سبورتينج لشبونة 1-0 في مباراة الإياب. ويتعادل الفريقان بانتصار لكل منهما، وستكون هذه أول مواجهة بينهما منذ نحو عقدين.