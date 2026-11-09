يستضيف سيلتا فيجو فريق فياريال يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري، يوم 26 أبريل 2026، حقق فياريال فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ملعب لا سيراميكا، بفضل هدفي جيرارد مورينو ونيكولا بيبي. وقبل تلك المباراة، تعادل الفريقان 1-1 في مواجهة متكافئة على ملعب بالايدوس في أغسطس 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة سيلتا فيجو وفياريال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سيلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة سيلتا فيجو وفياريال على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 29 نوفمبر 2026 - 12:30 بالايدوس

كيف تشتري تذاكر مباراة سيلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مباراة سيلتا فيجو وفياريال المقبلة في الدوري الإسباني:

1. قنوات النادي الرسمية

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي لسيلتا فيجو أو من شباك التذاكر، للحصول على مقاعد في ملعب أبانكا بالايدوس.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة سيلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني:

1. قنوات النادي الرسمية

مدرجا جول وماركادور (خلف المرمى): تبدأ الأسعار من نحو 30 إلى 40 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . تريبونا ألتا وتريبونا باخا (المستويان العلوي والسفلي على جانب الملعب): تتراوح الأسعار عمومًا بين 45 و60 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . تريبونا سنترال والضيافة لكبار الشخصيات: تتراوح الأسعار عادةً بين 60 و80 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب ، تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المستوى العلوي والدخول العام: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 30 إلى 40 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر جانب الملعب والمستوى السفلي: تتراوح الأسعار عادةً بين 70 و150 يورو .

تتراوح الأسعار عادةً بين . إعادة بيع التذاكر المميزة ومرتفعة الطلب: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 200 إلى 300 يورو فأكثر.

سيلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سيلتا فيجو وفياريال

حقق سيلتا فيجو فوزين وتعادلين، وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وسبقها فوزه خارج أرضه على سيلتيك 2-1 في الدوري الأوروبي. وقبل ذلك، تغلب على ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الدوري وتعادل سلبيًا مع إلتشي. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه المباريات الخمس أمام يوفنتوس بنتيجة 2-1 في الدوري الأوروبي.

حقق فياريال فوزين وتعادلًا واحدًا، وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 خارج أرضه على فالنسيا في الدوري الإسباني، بعد خسارته 4-3 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا. كما تعادل سلبيًا مع إلتشي في الدوري، وفاز على نابولي 3-1 في أوروبا، وخسر 1-0 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فياريال سبعة أهداف واستقبل ثمانية.

سيلتا فيجو وفياريال: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 26 أبريل 2026، وفاز فيها فياريال على أرضه بنتيجة 2-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة، يتفوق سيلتا بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لفياريال، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكان أكبر انتصارات سيلتا في تلك السلسلة فوزه 3-0 على أرضه، كما تعادل الفريقان 1-1 على ملعب بالايدوس في أغسطس 2025.