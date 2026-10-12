يستضيف سيلتا فيجو نظيره ريال بيتيس يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

يوازن الفريقان بين التزاماتهما المحلية ومشاركتهما الأوروبية هذا الخريف، ما يضيف مزيدًا من التعقيد التكتيكي وتدوير اللاعبين إلى المواجهة. وشهدت لقاءاتهما في السنوات الأخيرة منافسة متقاربة، وانتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل 1-1.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة سيلتا فيجو وريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سيلتا فيجو وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة سيلتا فيجو وريال بيتيس على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 10 25 أكتوبر 2026 - 11:15 بالايدوس

كيف تشتري تذاكر مباراة سيلتا فيجو وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

يمكن الحصول على تذاكر مواجهة الدوري الإسباني المرتقبة بين سيلتا فيجو وريال بيتيس عبر عدة قنوات رسمية ومنصات لإعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

بوابة التذاكر الرسمية لسيلتا فيجو: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي الشراء من متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لنادي سيلتا، أو من شبابيك التذاكر في ملعب أبانكا بالايدوس. وتُطرح التذاكر عادةً لأعضاء النادي ( الأعضاء ) أولًا، قبل إتاحتها للجمهور مع اقتراب يوم المباراة.

بوابة التذاكر الرسمية لريال بيتيس: إذا كنت من مشجعي الفريق الضيف، فعادةً ما يوزع ريال بيتيس مباشرةً التذاكر المخصصة لمدرج جماهيره على الأعضاء المسجلين وروابط المشجعين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو وريال بيتيس بحسب موقع المقعد، وما إذا كنت تشتري التذاكر بسعرها الأصلي مباشرةً أو عبر منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرجات خلف المرميين (جول / ماركادور): من 30 إلى 50 يورو

المدرجات السفلية والعلوية على جانبي الملعب (تريبونا / ريو): من 50 إلى 90 يورو

المقصورات الفاخرة وباقات الضيافة: من 150 إلى أكثر من 300 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع التابعة للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هابالتذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا: من 50 إلى 65 يورو (عادةً خلف المرميين أو في المدرجات العلوية)

المقاعد متوسطة السعر (على جانبي الملعب): من 70 إلى 120 يورو

الباقات الفاخرة وباقات الضيافة: من 150 إلى أكثر من 400 يورو

سيلتا فيجو وريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سيلتا فيجو وريال بيتيس

حقق سيلتا فيجو فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على أرضه بنتيجة 5-0 على راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني، لينهي سلسلة من المباريات دون انتصار. وقبل ذلك، خسر سيلتا 1-0 أمام أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي، وتعادل 1-1 مع ملقة في الدوري. وسجل ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس، لكن تذبذب مستواه لا يزال مصدر قلق لجيرالديز.

فاز ريال بيتيس في أربع من آخر خمس مباريات رسمية له، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها بتعادله 1-1 خارج أرضه مع ديبورتيفو دي آ كورونيا في مباراته الأخيرة. وقبل ذلك، تغلب بيتيس على خيتافي 1-0 وحقق فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على فياريال في الدوري الإسباني، كما هزم ليل 3-2 في دوري أبطال أوروبا. وسجل سبعة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس، وتعكس انتصاراته الأربعة في هذه الفترة قوة مستواه.

سيلتا فيجو وريال بيتيس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 15 مارس 2026، وانتهت بالتعادل 1-1 على أرض ريال بيتيس. وشهدت آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني تنافسًا متقاربًا؛ إذ فاز سيلتا مرة واحدة، وفاز بيتيس مرة واحدة، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وكثيرًا ما تقاسم الفريقان النقاط في المواسم الأخيرة، ما يشير إلى أن مواجهاتهما تميل إلى أن تكون متقاربة وتنافسية، بدلًا من أن تنتهي بنتائج حاسمة.